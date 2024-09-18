麗清訂單 保持高水位

中國大陸地區放寬汽車限購政策、各地方政府持續推動購車補貼，帶動大陸車市強勁的銷售，LED車燈模組大廠麗清（3346）整體在手訂單保持高水位，並看好後續需求動能持續升溫。

麗清指出，今年8月雖然是傳統淡季，但大陸地區放寬汽車限購政策、各地方政府持續推動購車補貼，帶動大陸車市強勁的銷售表現，除了集團旗下主要客戶華域視覺、海拉、廣州小糸等仍持續保持良好拉貨動能。

另外，麗清獨家供應的小米汽車SU7供應頭燈及尾燈控制器、特斯拉MODEL Y之尾燈模組等出貨貢獻挹注，麗清相較同族群個股為在中國大陸車燈模組廠市占率最高。

麗清公司說明，觀察大陸電動車銷量持續年增，凸顯品牌車廠訴求ESG、節能減碳、新能源車發展更為明確，此外，工信部預測2024年大陸新能源車的銷售數量將超過1,100萬輛，從2012年至2023年，大陸新能源車的銷量年均複合增長率達到了82.1%，且未來大陸新能源車將保持10%至20%成長趨勢。根據統計，去年大陸新能源車市場滲透率為31.6%，預計到2026年滲透率將會超過50%，皆係奠定麗清良好接單環境。

麗清公司表示，隨著大陸地區陸續推出刺激汽車銷售政策，再加上去年取得比亞迪在北京車展最暢銷外銷海洋系列車款之車燈控制器新案，預計於今年底開始生產出貨，麗清整體營運朝逐季成長方向不變。

先前面臨客戶要求降價的挑戰，麗清已與客戶協商因應調整，透過採取材料替代和內部流程優化等措施來控制成本，將供應鏈價格降價壓力轉嫁，維持原有產品毛利率及市場競爭力。