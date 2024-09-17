建國在手案量 上看391億
建國工程（5515）目前總承攬金額為582億元，其中在手未交工程案量達391億元。建國工程指出，在國內公共工程案持續放量釋出，集團廠辦比重達59%，加上集團旗下住宅案持續挹注，看好建國後續營運將持續穩健成長。
建國工程表示，由於中國大陸事業告一段落、資金匯回，手中資金相對充裕，近期已完成減資兩成，減資後股本為20.16億元，有利公司未來獲利能見度持續拉高。
建國工程今年前八月營收達34.12億元、年增29.5%，前八月新案承攬總額約185億元；建國工程7月4日除息1元，目前為貼息狀態；建國工程16日收在23.25元、上漲0.05元。
建國工程指出，今年前八月新增工程承攬金額約185億元。
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