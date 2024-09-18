快訊

新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

黎巴嫩真主黨「呼叫器集體爆炸」！已9死2800傷、伊朗大使也受傷

寬宏、必應演唱會經濟熱

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台北大巨蛋可舉辦演唱會，加上高雄演唱會經濟持續發威，為文創族群注入營運動能，包括寬宏藝術（6596）、必應、寬魚等可望受惠，迎來一波疫後演唱會商機爆發榮景。

自從台北大巨蛋通過安全驗證，可舉辦非體育賽事活動後，國內大咖藝人紛紛搶站新舞台，即將登場國慶晚會，為由寬宏藝術籌辦的江蕙復出演出，接下來還有周杰倫、張惠妹等都將登場大巨蛋，市場預期，隨著未來還會有更多的演唱會登場，都為寬宏藝術、必應、寬魚挹注不少展演商機。

除了台北大巨蛋外，近年高雄演唱會經濟大噴發，不少國際巨星都選擇將演唱會地點移至高雄，且疫情後、海外歌手紛紛全球巡演，也成為文創族群搶攻的商機之一，過去像是寬宏就拿下紅髮艾德演唱會、寬魚拿下韓國歌手IU演唱會、必應則拿下韓國團體BLACKPINK、酷玩樂團Coldplay等。

值得注意的是，有鑒於演唱會經濟活絡，寬宏首度進軍海外市場，第一站先鎖定新加坡，主要是因有完善的場地，加上對台灣歌手有較多的認知，將去當地找合作的硬體以及行銷配合廠商，最快第4季就可以把台灣的演唱會經驗輸出至新加坡。

必應指出，公司積極掌握展演市場的「疫後復甦期」，除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展中國大陸演出市場，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。去年營運已重返成長軌道，今年力拚持續成長。

大巨蛋 寬宏藝術 演唱會

延伸閱讀

小巨蛋處男秀倒數ing 麋先生暴雷了

日本最帥和尚來台開唱！神秘嘉賓竟是「神算歌手」

影／味全龍大巨蛋主場 徐佳瑩賽後開唱

搶票預備備！張惠妹大巨蛋演唱會 國泰世華CUBE卡友提前1天搶先購

相關新聞

麗清訂單 保持高水位

中國大陸地區放寬汽車限購政策、各地方政府持續推動購車補貼，帶動大陸車市強勁的銷售，LED車燈模組大廠麗清（3346）整體...

勤美營收迎新動能

勤美集團（1532）昨（17）日宣布，投資逾45億元打造的「台中勤美洲際酒店」，已訂10月23日開幕營運，首波開放預訂1...

陸粗鋼產量降 市場振奮

鋼市低迷之際，市場傳來好消息，根據中國大陸鋼協統計，今年8月全國粗鋼產量7,792公噸，較去年同期相比下降10%，令困頓...

華紙、榮成擁抱綠金商機

碳費課徵規劃出爐、國內碳交易平台將於10月2日上線，可望有國內第一筆碳權交易，碳權概念股再度成為投資熱點，預期將創造新一...

寬宏、必應演唱會經濟熱

台北大巨蛋可舉辦演唱會，加上高雄演唱會經濟持續發威，為文創族群注入營運動能，包括寬宏藝術（6596）、必應、寬魚等可望受...

建國在手案量 上看391億

建國工程（5515）目前總承攬金額為582億元，其中在手未交工程案量達391億元。建國工程指出，在國內公共工程案持續放量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。