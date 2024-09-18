寬宏、必應演唱會經濟熱

台北大巨蛋可舉辦演唱會，加上高雄演唱會經濟持續發威，為文創族群注入營運動能，包括寬宏藝術（6596）、必應、寬魚等可望受惠，迎來一波疫後演唱會商機爆發榮景。

自從台北大巨蛋通過安全驗證，可舉辦非體育賽事活動後，國內大咖藝人紛紛搶站新舞台，即將登場國慶晚會，為由寬宏藝術籌辦的江蕙復出演出，接下來還有周杰倫、張惠妹等都將登場大巨蛋，市場預期，隨著未來還會有更多的演唱會登場，都為寬宏藝術、必應、寬魚挹注不少展演商機。

除了台北大巨蛋外，近年高雄演唱會經濟大噴發，不少國際巨星都選擇將演唱會地點移至高雄，且疫情後、海外歌手紛紛全球巡演，也成為文創族群搶攻的商機之一，過去像是寬宏就拿下紅髮艾德演唱會、寬魚拿下韓國歌手IU演唱會、必應則拿下韓國團體BLACKPINK、酷玩樂團Coldplay等。

值得注意的是，有鑒於演唱會經濟活絡，寬宏首度進軍海外市場，第一站先鎖定新加坡，主要是因有完善的場地，加上對台灣歌手有較多的認知，將去當地找合作的硬體以及行銷配合廠商，最快第4季就可以把台灣的演唱會經驗輸出至新加坡。

必應指出，公司積極掌握展演市場的「疫後復甦期」，除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展中國大陸演出市場，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。去年營運已重返成長軌道，今年力拚持續成長。