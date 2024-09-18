勤美集團（1532）昨（17）日宣布，投資逾45億元打造的「台中勤美洲際酒店」，已訂10月23日開幕營運，首波開放預訂12月部分樓層客房，反應熱烈；酒店206間客房則訂明年1月1日全線營運，將成為帶動集團營收成長的新動能。

勤美同時宣布，繼台中豪宅案「勤美之森」之後，總銷達120億元的台中二期「勤美之真」，預計第4季進場，新案規劃二棟建築，分別為26層及24層，總戶數264戶，坪數37至55坪，每坪單價75萬至85萬元。

受惠於台北及台中豪宅案陸續交屋挹注，勤美上半年合併稅後純益13.82億元、年增363.7%，每股稅後純益達3.63元，賺贏去年全年的2.56元；累計前八月合併營收139.66億元、年增18.7%，創歷史同期新高。

勤美建設事業今年前八月營收累計69.25億元、年增七成，主要因為台中豪宅案「勤美之森」持續交屋，今年前八月共計交屋155戶，加上台北「璞真榮華」案交屋17戶，挹注建設事業群營收創同期新高。

展望下半年，「勤美之森」除已售未交屋的六戶持續交屋外，高樓層精華保留戶45戶將逐步釋出，總銷合計約25億元；由於屬新成屋且該區街廓景觀已趨完整，預期單價可望創區域新高，並持續為集團貢獻營收。至於金屬成型事業，前八月累計營收66.03餘億元，年減近一成，主要因中國大陸內需市場疲軟影響。

不過，勤美表示，工具機產業訂單逐步回溫，大陸新一波刺激經濟措施有望帶動國內消費市場；另外，美國降息有望，將激勵歐美農機客戶換購大型農用機具，預期金屬成型事業將出現較大成長動能。

至於備受矚目的台中勤美洲際酒店，將是中台灣首座五星級奢華酒店，酒店設施包括206間客房（包括36間套房），空中花園、戶外泳池、24小時健身中心，四間餐廳、一間酒吧與可容納480人的無樑柱挑高宴會空間、多功能會議室等。