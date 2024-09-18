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華紙、榮成擁抱綠金商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

碳費課徵規劃出爐、國內碳交易平台將於10月2日上線，可望有國內第一筆碳權交易，碳權概念股再度成為投資熱點，預期將創造新一波「綠金」效益，其中，造紙族群坐擁極大的綠能、減碳優勢，可望領頭概念股起跑。

碳費課徵、碳權交易等議題再度熱轉，造就近期造紙股表現強勁，近日買盤點火在兩岸植林面積廣達3萬公頃的華紙（1905），另外，華紙母公司永豐餘也可望母憑子貴。另外，榮成在兩岸碳權布局都有成果，也成為買盤推升的標的。

法人表示，碳權概念股近期再受關注，不論是利用森林固碳、廢棄物創電，發展生質能，取代煤、油，降低二氧化碳的排放，未來如何進行碳抵換，帶來獲利貢獻，相當受到市場重視。

華紙16日收盤股價來到21.05元，上漲1.05元，漲幅5.3%，創一個多月來新高價。永豐餘上漲0.75元，收30.65元，漲幅2.5%，榮成上漲0.4元，收在13.5元，漲幅3.05%。

華紙近年積極朝向綠色產業轉型，規劃擴大花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，以達到全廠「綠色能源」自給自足。

榮成預計於2030年可取得23萬噸碳權，在中國大陸市場目前持有大陸碳權盈餘量52.87萬噸。此外，榮成在台五座綠色包裝廠2023年已全數完成產線自動化及智慧化升級，實質減碳效益每年超過4%。

概念股 榮成 華紙

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