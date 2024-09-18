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陸粗鋼產量降 市場振奮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市低迷之際，市場傳來好消息，根據中國大陸鋼協統計，今年8月全國粗鋼產量7,792公噸，較去年同期相比下降10%，令困頓的鋼鐵市場眼睛一亮。以中鋼（2002）為首的鋼鐵族群，迎來新一波營運向上動能。

中鋼指出，眾所周知這波全球鋼價無量下跌，最大關鍵因素就在於大陸鋼鐵產能過剩，加上其房地產市場重創以及經濟不景氣，無法消化偏高的鋼鐵產量，進一步導致鋼材大量出口，低價外溢拖累各國鋼價。這種結構下，任可有關大陸鋼鐵產量降低的訊息都是好事。

根據大陸鋼鐵工業協會資料，2024年8月全國生產粗鋼7,792萬噸、年減10.4%，平均日產251萬公噸，日、月減6.1%；生產生鐵6814萬公噸、年減8.8%，日產219萬公噸、減幅4.6%。大陸8月生產鋼材1.1億公噸、年減6.5%。

中鋼高層表示，已經明確訂定「精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」等二大戰略主軸，對比早期中鋼經常超能生產，當前相對聚焦「最適產能」，鋼鐵產量不在多、在於精，有效提高鋼材附加價值，並獲得豐碩成果，期待精緻鋼材的占比能早日達到20%，為中鋼奠定新的里程碑。

中鋼 鋼鐵

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