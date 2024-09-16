運價指數走跌 海運股保守看

反應全球海運市場運價的SCFI指數，至上周為止較前一周再下跌7.9%，其中，歐洲線及美東線跌幅擴大；美東線一周下跌16.9%，美西線下跌1.9%，歐洲線下跌17.8%下。

法人機構認為，考量運價已暫觸頂、並進入修正階段，目前尚未有落底跡象，對海運股後市評價為「中立」，衝擊昨（16）日貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海股價表現相對弱勢，紛紛下跌收黑。

分析師表示，近期全球海運市場的關鍵，短期內紅海衝突無緩解可能，航商宣布明年第1季將繼續繞行好望角，有助化解市場供需疑慮。

美東港口碼頭工人的罷工事件，10月罷工的預期持續發酵，但因時點鄰近美國總統大選，不排除政府介入調停。若罷工時間延長，則貨主的替代方式為，將貨物由美東轉往美西加上鐵路運送，有望支撐美西線淡季運價走勢。

隨今年第4季進入傳統淡季，運價將再度承壓，但航商繞道減少部分市場運力壓力，運價應有望維持航商可獲利的水準，因此對海運股評價維持「中立」。