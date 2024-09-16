勤美大案入帳 營收看俏

勤美（1532）受惠「勤美之森」大案入帳，今年營運看俏，且營建布局逐漸開花結果，2027年更將迎來營建大豐收的一年，預計有130億元以上的完工案量可交屋認列。

勤美昨（16）日受邀參加統一證券舉辦之法說會，勤美發言人陳鴻毅表示，勤美在建設住宅事業上，布局瞄準中高端客層，因此不受市場限貸令風波影響，目前市場買氣仍然不錯，且不少層峰客、企業主對高品質住宅需求度高，因此旗下個案去化相當順暢，其中「璞真之道」暫時封盤。

此外，今年上半年受惠台中建案「勤美之森」交屋155戶，加上台北「璞真榮華」案交屋17戶，讓建設事業群營收創同期歷史新高，至於下半年，「勤美之森」案除已售未交六戶將持續交屋外，高樓層精華保留戶45戶逐步釋出，由於已是成屋，屆時賣一戶就可以認列一戶。

推案上，陳鴻毅表示，總銷百億元的台中「勤美之真」二期預計將於第4季推出，規劃設計有中等坪數，鎖定年輕族群的購屋族，預計可再掀一波台中草悟道生活圈高潮。

陳鴻毅表示，公司手握多筆個案，範圍遍布台北、台中等，且旗下璞真建設是目前業界中，都更實績最多的建商，明、後兩年預計分別有兩筆個案可完工入帳，2027年將迎來高峰，包括「璞真上善」、「璞真之道」及「勤美璞真城仰」可交屋認列，完工案量可達逾130億元。

金屬成型事業方面，陳鴻毅指出，由於中國大陸內需市場持續疲軟，客戶拉貨速度顯著放緩，不過公司朝向墨西哥、歐洲及日本等布局，新增外銷訂單彌補大陸，展望下半年，工具機業訂單已逐步回溫，大陸新一波的刺激經濟措施有望帶動國內消費市場；另預期美國央行降息有望激勵歐美農機客戶換購大型農用機具，金屬成型事業始能出現較大成長動能。

勤美生活創新事業群新事業體方面，台中「勤美洲際酒店」目前已進入內部試運行階段，預計第4季開幕，另，由日本建築大師隈研吾操刀設計「勤美術館」亦進入開幕首展的細部籌劃階段，預計將於12月初正式揭幕，預期兩者加入可將為草悟道生活休閒文化注入全新的體驗。