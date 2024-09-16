裕隆（2201）生產製造、連續數月蟬聯台灣電動車銷售冠軍的LUXGEN n7 ，根據統計掛牌量，全台已累積超過5,000位車主，隨著LUXGEN n7掛牌數持續向上，將繼續貢獻集團營運動能。

裕隆集團並整合旗下的格上租車，全力打造eMaaS電動車生活圈， LINE GO領先業界推動營業用車電動化，為國內首創電動車隊，目標年底突破500台。再加上電動車保修及原有燃油車收購等服務，目標在新北打造充電生活圈。

裕隆集團指出，裕隆集團電動車相關產業一條龍充電樁建置服務，從場勘、安裝、設備監控到完善的售後服務，且是唯一一個同時具備電動機車、汽車、巴士等多元移動交通工具全方案充電解決方案。

裕隆集團電動車生態圈

8月車市雖然是傳統淡季，各家車廠因為民俗月影響，業績普遍衰退，但裕隆8月營收70億元，逆勢年增8.98%，累計前八月部分，579.26億元，年增11.76%，其中納智捷的電動車交付有很大的貢獻，雖然電動車的競爭愈趨激烈，不過裕隆集團以集團的整合資源建置周邊與服務，則是裕隆LUXGEN n7銷售亮眼的重要因素。

新北市新店寶高園區整車設計與完整的系統供應商，台灣電動車研發設計的重要基地，現有鴻海科技、鴻華先進、特斯拉、研揚科技等國、內外知名大廠進駐，是孕育電動車創新的夢工場。裕隆集團在納智捷LUXGEN n7落地，與鴻海科技集團，串聯包含鴻華先進等新北智慧電動車輛製造供應鏈。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮強調，包含裕隆汽車、自主品牌納智捷、裕融汽車金融、格上租車、LINE GO以及裕電俥電，電動車不只是一台車，更是未來智慧城市的基礎，它背後代表著一群產業供應鏈以及移動服務生態系，裕隆集團在自主研發上透過與鴻海科技集團合作，所合資成立的鴻華先進科技股份有限公司，是臺灣唯一的電動車自主研發基地。