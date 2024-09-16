降息前除了卡位債券ETF、金融股也要噴發？台新金、中信金...5間金控營運一次看懂

【文．玩股講客人】

金控股半年報在2024年八月底才公佈完畢，這時候來看看債券型金控的每股淨值剛剛好，你就能提早知道這些金控在降息前的營運狀況，如果2024年第二季淨值持續提升，這就代表幾件事情：

1、投資操盤得宜：金控本體就是用錢賺錢的事業體，如果淨值搞到虧損，則代表投資不利，因此淨值提升也可以視為投資有成，有能力將原本的資產放大。 2、債券價格回升：這次要討論的債券型金控，獲利本體就是壽險子公司，而壽險又把資金重壓在美債居多，搭配一些股票，因此這幾年升息壓力，才會讓金控獲利連續衰退。 3、營運體質更好：如果撇除投資及產業配置，金控淨值提升，這也代表整體資產相對於負債變多，遇到市場黑天鵝或者需要併購企業時，就有更強的營運實力。

接下來就來觀察過去舉例過的五檔債券型金控，包含富邦金、國泰金、凱基金、台新金、中信金的營運近況。

富邦金：金控獲利王

富邦金（2881）每股淨值

富邦金身為獲利王，每股淨值也高於同業不少，2024年第二季最新每股淨值公布是64.15元，而升息之始的2022年首季則是64.3元，這表示富邦金的體質也調整得差不多了。

而2022年其實是非常困難的一年，有太多大事件，包含烏俄戰爭、股債雙殺、通膨惡化、併購日盛金、防疫險之亂，這對富邦金都是考驗。

因此在最新淨值慢慢回升到升息起點之際，這就好比技術面的壓力線通通都站上，也消化全部的賣壓，接下來如果能持續增加，那麼股價跟著連動向上也是可想而知的事情。

再看到最新自結獲利，富邦金2024年前八月EPS繳出8.43元，2023年同期是4.75元，這創下同期歷史次高，而歷史最高是降息末段2021年同期的11.69元。

不過單月EPS自2023年八月0.56元明顯下滑到2024年八月0.43元，這主因還是在富邦人壽衰退，單月稅後淨利從42.8億元掉到23.6億元，因為美元開始走貶，導致人壽持有美債出現大幅度的匯損。

國泰金：回血幅度最顯著

國泰金（2882）每股淨值

國泰金最新的每股淨值為54.07元，已經超越2022年首季的51.33元。

這當然有一部分是國泰金扛不住產業衰退，在2022年第三季縮水到只剩20.06元，比腰斬還慘，相比富邦金衰退更劇烈，所以股價確實也殺到見血。

不過國泰金在2023年底每股淨值又慢慢回到競爭行列，其實你去看美債ETF還有殖利率的變化就能一目瞭然，完全是跟著債券行情在走。

凱基金：改名宣告決心

最近凱基金正式公佈旗下子公司改名，公告自113年8月12日至113年11月11日將開發金更名為凱基金，這當然跟董監事改選有關。

這是因為辜家二少回歸，而「開發」屬於官派名稱，「凱基」則代表辜家二哥辜仲瑩的入主。

他在2001年用大約一百億資金吃下這家總資產上千億的金控，因此被大家稱為「獵豹」，也讓開發金從過去的工業銀行轉型成近期的商業銀行，而中壽在2017年開始慢慢被鯨吞蠶食，直到2021年完全持股中壽，隨即遭遇2022年百年難得一見的壽險災難潮，每股淨值也一度「破發」到2022年第三季的9.12元。

不過2023年以後的凱基金明顯找回營運的感覺，淨值快速收復失土，2022年首季淨值是14.72元，2023年第四季淨值已經回到14.27元，進入2024年也開始追回2021年的淨值新高，於是股價也跟著扶搖而上。

從獲利結構來看，凱基人壽2024年前八月的總損益是190.21億元，而凱基證券為72.07億元，銀行為38.79億元。

簡單的來說，前八月壽險總獲利接近證券三倍，將近銀行獲利的五倍之多，所以壽險操盤績效，當然直接左右金控整體獲利，這狀況跟國泰金也有點類似。

台新金：壽險部位尚未放大

台新金（2887）每股淨值

台新過去的營運重點一直是數位銀行，利用數位通路龍頭的優勢，拓展財富管理業務到更多年輕人市場，也帶動金控整體營運績效一直很穩定，才有能力在2021年砸下85億元併購保德信人壽，又有資本實力跟財政部搶奪彰銀經營權。

不過運氣比較差的就是在2022年，才剛剛搶下保德信人壽改組成台新人壽，馬上就開始面臨產業逆風，因此台新金的淨值也開始停滯在15元附近，直到2024年債券回升，才又回到16元以上。

細看台新金2024年上半年獲利比重，八成來自銀行，證券及壽險分別佔比一成多，顯然併購壽險的效益性也還沒出來，貢獻也不多，加上接下來進入降息循環後的債券利多即將重啟，也難怪公司派積極尋求新光金的合併，壯大自己的營運版圖。

中信金：辜家大少持續出招

中信金（2891）每股淨值

要說到壽險公司，中信金旗下的台灣人壽是最常被忽略的，雖然這可是超過八十年以上的本土老公司，只不過併購到中信金旗下就變得比較低調一些，因為相對中信銀行規模來說，還是有一點小巫見大巫。

淨值變化也很明顯，2022年首季每股淨值是20.94元，當年確實也有被壽險給拖累到，但年底就隨時出現反彈，接著在2023年第二季又回到2開頭的20.08元，年底來到21.95元更是一舉超越2022年。

進入2024年的淨值又更猛，直接上升到22-23元的新高，也超越2021年的高點，這代表目前中信金獲利及操盤確實很不錯。

再看到金控整體組成的獲利，2024年上半年銀行下降到六成，另外三成多的獲利由壽險貢獻獲利。

這是因為壽險持有大量美債的緣故，加上股票也有所佈局，進而帶動人壽貢獻獲利。

不過如果再以時間來區別，台灣人壽2024年上半年獲利是超過一倍的年增154.4%，單看2024年第二季則是季減29.9%，而銀行則季減8.7%，可以看到金控整體獲利還是靠銀行在扛。

在九月即將降息的前夕，持有越多債券的金控也越早開始反應利多，從淨值上升的幅度也直接說明了一切。

當債券型金控滿手的美債未實現損益開始回升，再加上壽險業每個月都持續買進債券，以成本及時間來看，這就是微笑曲線，債券一路殺他們就一路買，今年債券開始反彈了，淨值當然就開始逐漸增加。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：債券型金控2024年即將爆發？一次看懂富邦國泰中信台新凱基的營運近況！