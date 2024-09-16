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海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

時碩攻伺服器散熱商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

時碩工業（4566）近期各事業體急行軍，AI散熱領域則是鴨子划水，針對日前業內傳出有特定台廠「水冷快接頭做出來了」且可能在下季量產，業內指出，時碩進度沒有比較慢，也可望同步大咬AI伺服器散熱商機。

此外，時碩指出，目前汽車及工業應用營運持穩回溫，航太應用成長較為明顯，展望下半年業績有望持續穩健成長。集團也將加速泰國布局及資源整合，積極開發新客戶與新產品，並優化生產流程和產品結構，帶動獲利提升。

時碩稍早表示，天陽航太去年下半年起已轉虧為盈，今年營收預估5億至5.5億元，全年獲利可望再擴大；蘇州崇業今年營收估2億餘元，虧損可望收斂。

另外，由於油價居高不墜，頁岩油及石油探勘等工業應用客戶訂單回溫，半導體客戶需求也回升，下半年兩岸工廠營運都會成長，今年營收及獲利都將優於去年。

AI 營收 航太

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