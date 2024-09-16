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海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

聚陽接單暢旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）今年美系客戶完成庫存去化後，回到健康水位、採購恢復正常，加上去年同期基期較低，預期訂單有望達雙位數增長，近期獲得市場關注。

聚陽上半年稅後純益19.78億元，年增12.9%，每股純益8.18元，每股配息7元，在近期完成除息交易。另，配股0.2元是屬於免稅資本公積，同步進行除權交易。反映市場看好下半年的成衣市場，聚陽季營收可望連續兩季破百億元，吸引買盤關注。

聚陽表示，今年訂單需求暢旺，主要需求還是來自美國終端市場，美國經濟雖然因通膨有軟著陸的風險，但消費者轉為聰明採購，且偏好中價位、休閒流行為主，因此客戶幾乎沒有受到影響，下單量皆符合先前的看法，且庫存水位已回到健康水準，即便是先前較弱的服飾類產品也是同樣情形。

美國經濟 聚陽 除息

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