線纜業兩利多 動能帶勁

台電強韌電網急行軍，加上銅需求後市看俏，醞釀漲價契機，線纜業者相對有利，包括大亞（1609）、華新、大山、宏泰、華榮、合機及大東等線纜廠後市看俏。

線纜業者指出，賴政府力拚台電強韌電網計畫能提前四年完成，因此未來幾年有望迎來不錯的成長動能，另一方面，全台新案持續成長，亦有望帶動建築用線需求。

近年線纜廠商皆在手訂單都維持高檔，大亞指出，電線電纜持續受惠台電強韌電網計畫，基本上訂單是被追著跑，在台電強韌電網計畫加速下，可持續獲得新訂單，近期除了獲得七股到南科的161KV超高壓線纜約10億元的訂單外，之後也會參與興達港到南科的饋線標案，整體事業發展相當穩定。

另一方面，與線纜業最息息相關的就是銅價，截至上周五（13日）為止，倫銅報每噸9,267美元，小漲51.5元、漲幅0.56%，維持高檔。據外媒報導，全球仍持續面臨銅礦供應短缺的問題，據智利國營銅業委員會預測，全球銅礦供應短缺至少將延續到2025年，也意味儘管銅價出現波動，但在供應吃緊的局面下，對銅價形成長期支撐。

線纜業者也指出，銅價高低會大幅影響線纜的營運波動，通常銅價處於高水位時，業界普遍利潤空間也會比較好，而長期來看，銅價有需求支撐，銅價長線仍然看漲。

除了台電訂單外，近年全台新建案遍地開花，亦大量延伸出對建築用線的需求，像是中南部老牌線纜廠大山就看準商機，北上布局，搶佔都更、危老等建設案量等所帶來的線纜市場。

此外，國內線纜廠各有優勢，像是業界中，包括大亞、華榮、合機及大東等可做345kv線纜，未來在能源轉型下，可望迎來一波商機，大東就指出，很多的發電廠規劃上已經從161kv線纜改成345kv線纜，主要是使用高電壓線纜在傳輸過程中才能減少電損，因此預期未來345kv線纜也有望提升，而公司將會積極爭取相關訂單。