台塑、中鋼、台泥三大存股標的 股東人數逆勢爆量成長

傳產指標企業今年以來因景氣衝擊營運表現，致股價低迷不振，但是小股民人數卻逆勢增加。根據最新統計，台塑四寶股東總人數約84.6萬人，比去年同期成長兩成，光是今年8月以來也增加逾1.5萬人；除了台塑集團之外，另兩家傳產存股標的台泥（1101）、中鋼（2002）股東人數也是不減反增，中鋼最新統計人數129.9萬人，比去年同期增9.8萬人，台泥51.7萬人，也比去年同期略增2,000多人。

台塑集團日前公布8月合併營收總計1,276億元，月減2.2%、年減8.2%；受到油價變動、塑化報價趨緩及歲修影響，四家公司8月營收都較7月衰退，四寶公司近期股價都在歷史低點。不少專家呼籲，大陸石化新增產能持續開出，產業趨勢並未好轉，不宜加碼投資台塑四寶。

不過根據集保結算所統計，截至今年今年9月6日，台塑四寶股東總數約84.6萬人，與去年9月15日統計時間比成長兩成、新增14.3萬人，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）四公司股東人數分別較去年增加24%、19.4%、11.1%與31.8%。若進一步從今年8月2日開始統計，台塑四寶近一個多月來新增人數也達到1.5萬人以上。

法人分析，近期台塑四寶股價持續破底，但仍有散戶持續加碼力挺，原因之一是這些散戶投資台塑集團目的並不為賺價差，而是看好四寶過去五年股利平均發放率都有76%以上，屬於穩定配息的公司，因此仍有不少死忠股民不離不棄，充分展現對台塑集團的信心。

除了台塑四寶之外，中鋼股價近期也跌到低潮，但是中鋼股東人數最新統計達129.9萬人，比去年同期增加9.8萬人，顯見股民對中鋼的擁戴與熱情。

中鋼董事長黃建智說，以中鋼的經營體質，加上扶持下游對產業的貢獻，中鋼股價不應該如此低，對低股價感到委屈、很委屈。他表示，從2012年至今12年中鋼的財報，若排除最高800億元以及最低20億元等特殊年份，發現中鋼獲利基礎線約落在200億元區間。近年中鋼在碳中和等外在條件制約下，稅前盈餘100億元是遠遠不足的，要有200億元的盈餘才合理，這將成為未來中鋼努力追求的目標。

台泥最新統計至9月6日股東人數逾51.7萬人，比去年同期增加0.4%、約2,000多人。台泥近年來因大陸水泥市場供過於求，致營收減少，所幸台泥自今年3月併入葡萄牙Cimpor和土耳其OYAK兩家歐洲水泥廠業績後，帶動8月營收130.04億元，較去年大增38.65%。