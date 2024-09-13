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美吾華 GMP 新廠本月啟用
美吾華（1731）昨（13）日舉行法說會，將持續以多品牌運營模式，滿足多元消費需求，並透過線上線下雙引擎策略，不斷提升品牌影響力和市場覆蓋率，美吾華投資十億元的GMP新廠將在9月啟用，產能及生產效率可望雙雙提升，有利未來營運動能。
美吾華總經理賴育儒指出，線上和線下銷售通路將持續進行整合、協作與優化，擴展品牌影響力和市場範圍，兼顧雙引擎策略並進，保持市場最佳競爭力。在線上方面，公司自建電商官網，並與各大掌握數位趨勢的通路緊密合作，提升品牌可見度和市場覆蓋率；線下，透過各大實體店面，為消費者提供深入的產品體驗和優質服務。
美吾華斥資十億元的GMP新廠已竣工啟用，預計將在今年底將取得「綠建築」標章認證，新廠配備自動化智慧倉儲系統，顯著提升產能與生產效率，有助於因應公司強勁的業務拓展及迅速變化的消費市場需求。
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