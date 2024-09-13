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福貞今年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）受惠中國大陸啤酒罐化率持續向上發展，帶動二片式鋁罐需求保持穩健增長，加上第4季為傳統最旺季，法人估，下半年營運將優於上半年，並呈逐季增溫走勢，全年營收可望有二位數增長。

福貞表示，時序即將進入第4季，冬季吃鍋物暖身的飲食習慣，帶動啤酒與涼茶銷售表現，加上明年農曆春節落在元月，品牌商因應送禮需求提前備貨，將推升粥類飲品及蛋白飲品出貨數量，旺季效應可期。

福貞8月合併營收8.17億元，月增9.1%、年減8.0%，回歸8億元以上高檔水準，主要因為夏季高溫，啤酒、涼茶與碳酸性飲料需求支撐，推升二片式鋁罐產品出貨表現。

尤其9月中秋節慶商機，集團配合品牌客戶提前備貨需求，帶動蛋白飲料、顆粒飲品等三片式鐵罐產品銷貨成長，為單月歷史同期前三高表現。

福貞近年來陸續擴增事業版圖，以二片式鋁罐作為主要發展項目，積極搶占市場份額，搭配產線優化效益，使得前八月合併營收57.73億元、年增6.1%，創下歷年次高紀錄。

福貞陝西廠自2023年加入集團營運，在手客戶為大陸知名啤酒大廠及在地碳酸飲料品牌，今年6月加入生產行列，目前以客戶即時性需求訂單為主，未來將積極爭取區域品牌客戶與長期訂單的機會。

福貞表示，雖然大陸消費降級，內需市場消費平穩，但品牌商對於飲料市場仍給予正向回饋，集團積極配合品牌商出貨逐步提升稼動率，未來產能滿載，年化產能可達6億支空罐，實現年產值人民幣3億元目標。

另外，新竹廠自加入集團以來陸續開發生產200mL Sleek、330mL Sleek與330mL Standard等多元罐型，符合亞洲人偏好小容量飲品的消費習慣，受品牌商及消費者青睞，替集團穩健挹注營收。

展望未來，福貞持審慎樂觀態度，下半年將致力於優化產品組合及改善獲利結構，並提升集團內各生產基地產線生產效能，全年營收目標維持雙位數成長不變。

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