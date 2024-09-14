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工紙三雄加速綠色製程 強化競爭力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

「碳有價」時代將來臨，工紙三雄力拚綠色製程以提升競爭力。榮成（1909）計畫2030前投資38億導入再生能源建設，擴增綠色產能；正隆是紙業唯一取得風力／光電再生能源憑證，公司計畫后里廠沼氣綠電系統將於2025年啟用；永豐餘今年轉型為氣候科技產業，在現有產業綜效基礎上，轉化氣候環境挑戰成新商業模式。

榮成去年第4季湖北新機35萬噸投產後，集團低碳造紙總產能420萬噸，位居亞洲前五大。

正隆大園造紙廠年產6.6萬噸再生白漿線已商轉、竹北廠全台最大高效能生質熱電系統也已於去年下半年商轉、后里廠沼氣綠電系統預計2025年啟用。

永豐餘看好碳市場需求成長，旗下碳管理事業群已可提供碳排放分析、減碳效益提案、綠色金融顧問等完整服務。

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