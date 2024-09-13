快訊

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

越跌越買！台塑、中鋼一路走低 這票人撿便宜狂買

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

塑化股13日出現強彈，台塑（1301）、台塑化（6505）大漲逾4%，南亞（1303）、台化（1326）漲幅逾3%，同時鋼鐵股也上漲，中鋼（2002）連續兩天反彈上漲，今收盤站上21元，收21.05元，免除20元破底危機。據統計，台塑、中鋼的股東人數持續增加，雖然股價一路走低，但也吸引更多人加入撿便宜。

塑化股經歷長期的低迷後，今出現反彈大漲，塑膠指數盤中上漲3%，收復十日線，華夏（1305）、亞聚（1308）、台聚（1304）漲幅逾5%，台塑四寶也從破底陰霾走出，台塑、台塑化上漲逾4%，分別收46.95元、50.7元。

鋼鐵指數也連兩天反彈，佳大（2033）攻上漲停板，收17.6元，高興昌（2008）、東明-KY（5538）漲幅逾3%，中鴻（2014）、中鋼、海光（2038）、官田鋼（2017）等都上漲超過1%。中鋼9月11日一度面臨20元保衛戰，股價最低來到20.1元，但隔天即出現反彈，今重回21元。

根據集保中心資料，截至9月6日止，台塑股東已來到31萬8,900人。台塑股東人數自2023年6月21日的22萬5,651人，至上周五已成長9萬3,249人，然如對照股價，則由92.8元一路走跌至46.25元，股價跌幅達五成，由於股價走跌，因此也遲遲無法填息，去年和今年參與除息的投資人等同領了股息，卻賠了價差。

中鋼也出現同樣的情形，截至9月6日止，中鋼股東達129萬9,889人。若以去年4月股價30元左右來看，中鋼股東人數自2023年4月21日的115萬2,114人，至上周五已增加14萬7,775人，然如對照股價，則由30.15元走跌至21.05元，股價跌幅達三成。

中鋼 台塑化

延伸閱讀

第4季旺季到 塑化股一吐怨氣 四寶反彈大漲

鋼鐵市場需求疲弱 市場對中鋼後市展望維持中立

台塑河靜熱軋跌價 鋼市有壓 兩個月降逾1,600元

中鋼董座黃建智專訪／鋼鐵人紓壓 愛聽爵士樂

相關新聞

越跌越買！台塑、中鋼一路走低 這票人撿便宜狂買

塑化股13日出現強彈，台塑（1301）、台塑化（6505）大漲逾4%，南亞（1303）、台化（1326）漲幅逾3%，同時...

國內碳交易平台將上線！碳權概念股邁大步 華紙漲逾5%

國內碳交易平台將於10月2日上線，可望有國內第一筆碳權交易。碳權概念股13日股價表現激情，指標股華紙（1905）盤中上漲...

黃仁勳盛讚台積電 化工股上揚、這檔創下歷史新高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11日參加高盛技術會議，稱讚台積電（2330）在不到一年時間快速大擴產CoWoS，也帶動...

第4季旺季到 塑化股一吐怨氣 四寶反彈大漲

中秋連假前台股漲勢縮小，然而塑化股卻終於揚眉吐氣，13日幾乎群起大漲，華夏（1305）盤中漲幅逾5%，亞聚（1308）、...

台灣大每股123元買精誠11.86%股權 兩公司股價不同調

台灣大（3045）13日宣布，以每股123元取得精誠資訊普通股32,298,154股，交易總金額為39.72億元，交易完...

租賃業 上半年業績衰退

租賃業2024年上半年遭遇逆風，業績量為近14年來首見衰退，根據最新統計，上半年整體租賃業承作業務量（契約金額）為3,5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。