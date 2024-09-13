越跌越買！台塑、中鋼一路走低 這票人撿便宜狂買

塑化股13日出現強彈，台塑（1301）、台塑化（6505）大漲逾4%，南亞（1303）、台化（1326）漲幅逾3%，同時鋼鐵股也上漲，中鋼（2002）連續兩天反彈上漲，今收盤站上21元，收21.05元，免除20元破底危機。據統計，台塑、中鋼的股東人數持續增加，雖然股價一路走低，但也吸引更多人加入撿便宜。

塑化股經歷長期的低迷後，今出現反彈大漲，塑膠指數盤中上漲3%，收復十日線，華夏（1305）、亞聚（1308）、台聚（1304）漲幅逾5%，台塑四寶也從破底陰霾走出，台塑、台塑化上漲逾4%，分別收46.95元、50.7元。

鋼鐵指數也連兩天反彈，佳大（2033）攻上漲停板，收17.6元，高興昌（2008）、東明-KY（5538）漲幅逾3%，中鴻（2014）、中鋼、海光（2038）、官田鋼（2017）等都上漲超過1%。中鋼9月11日一度面臨20元保衛戰，股價最低來到20.1元，但隔天即出現反彈，今重回21元。

根據集保中心資料，截至9月6日止，台塑股東已來到31萬8,900人。台塑股東人數自2023年6月21日的22萬5,651人，至上周五已成長9萬3,249人，然如對照股價，則由92.8元一路走跌至46.25元，股價跌幅達五成，由於股價走跌，因此也遲遲無法填息，去年和今年參與除息的投資人等同領了股息，卻賠了價差。

中鋼也出現同樣的情形，截至9月6日止，中鋼股東達129萬9,889人。若以去年4月股價30元左右來看，中鋼股東人數自2023年4月21日的115萬2,114人，至上周五已增加14萬7,775人，然如對照股價，則由30.15元走跌至21.05元，股價跌幅達三成。