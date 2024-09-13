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榮成法說會／雙11訂單拉動需求 工紙漲價是否成功有待觀察

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）13日舉辦法說會，公司表示，以往經驗，第4季是中國大陸工紙傳統旺季，進入9月紙企大廠有試探性小幅拉漲，不同區域幅度每噸約20-50元，但目前看來中秋訂單對需求提振有限，在需求支撐不足和新產能投放雙重影響下，這波工紙最終是否成功漲價仍有待觀察。

大陸日前公布8月出口數據，同比增速從7月的7%回升至8.7%，高於市場預期的6.6%，但進口同比增速則由7月的7.2%放緩至0.5%，反映了內需不足問題。榮成認為，大陸市場目前尚未出現停機情況，表示旺季市場需求存在，加上廢紙價格支撐，預期短期內工紙及廢紙價格呈窄幅盤整態勢，雙11、春節訂單可能會拉動市場需求增多。

榮成今年第1季受農曆年假及紙機歲休影響工作天數，大陸三廠產能利用率大約85%，第2季回到98%以上，第3季集團兩岸四個工紙廠，包含台灣二林廠基本可維持全產全銷狀態，其中，大陸工紙三廠7、8 月總產銷量，每月維持27萬噸上下，以總產能330萬噸推估，產能稼動率達到99%。

在新產能規劃上，榮成表示，去年10月湖北廠最後一台紙機35萬噸工紙產能投產後，去年底湖南長沙綠包裝紙箱廠一期工程也順利完工，未來三年已無大額資本支出，未來集團發展方向朝複製台灣綠色包裝紙箱廠成功經驗，持續進行兩岸各廠智慧化升級，提高工紙自用比率。

榮成目前進行中項目有長沙廠二期設備，預定2025年投產，投產後會再增加紙箱年產能1億平方米，另外，也規劃在既有平湖工紙廠既有地塊內增建綠色包裝紙箱項目，但這部分尚處於前期規劃階段，還未明確實際投產時間。

榮成今年上半年稅後純益1.34億元，較去年同期虧轉盈，每股純益0.1元，從去年第4季起已連續三季保持獲利。

榮成表示，整體獲利有持續改善，接下來第4季為產業傳統旺季，營運獲利有機會進一步向上，另現階段榮成造紙事業重心放在專注減碳工作，在新能源技術還未有好的解方出現前，會維持既有產能，暫時停止擴產。這段期間，會朝提升工紙自用比率，將既有綠色包裝廠智能化升級增加產能。

工紙 榮成

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