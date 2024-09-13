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國內碳交易平台將上線！碳權概念股邁大步 華紙漲逾5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙總經理陳瑞和。嚴雅芳/攝影
華紙總經理陳瑞和。嚴雅芳/攝影

國內碳交易平台將於10月2日上線，可望有國內第一筆碳權交易。碳權概念股13日股價表現激情，指標股華紙（1905）盤中上漲來到20.35元，漲幅逾5%，農林（2913）盤中來到20.9元，漲幅近3%。法人表示，碳權概念股近期再受關注，不論是利用森林固碳、廢棄物創電，發展生質能，取代煤、油，降低二氧化碳的排放，未來如何進行碳抵換，帶來獲利貢獻，相當受到市場重視。

華紙近年積極朝向綠色產業轉型，規劃擴大花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，以達到全廠「綠色能源」自給自足。華紙逐年減少化石燃料使用，擴大投入生質燃料，並採用更多回收餘料作為替代燃料，2023年華紙碳排放量較基準年2018年減少7%，再生能源投入比例超過三成，紙廠製程用水回收率近90%。未來將繼續推動能源結構轉型，擴大綠電產出，提高生質燃料發電效益。

此外，華紙也持續強化「綠色產品」的行銷推廣。環境部宣布自9月起，全台灣禁止使用一次性塑膠飲料杯，華紙「益利CircuWell全紙回收容器」沒有塑膠PE淋膜，採獨特塗佈技術讓紙張做到防水阻油，符合FDA食品標準，通過歐洲、美國與澳洲三地生物分解認證，使用後可直接進入一般紙類回收系統，免去複雜處理程序，提高回收率與得漿率，兼顧環保與經濟效益，引領食安非塑潮流。

廢棄物 概念股 華紙

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