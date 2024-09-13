第4季旺季到！塑化股一吐怨氣 四寶反彈大漲

中秋連假前台股漲勢縮小，然而塑化股卻終於揚眉吐氣，13日幾乎群起大漲，華夏（1305）盤中漲幅逾5%，亞聚（1308）、台聚（1304）漲幅逾4%，台塑四寶也從破底陰霾走出，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）皆上漲超過3%，南亞（1303）漲幅逾2%。

塑化股經歷長期的低迷後，今出現反彈大漲，塑膠指數盤中上漲3%，收復十日線，止跌跡象浮現。展望第四季，台塑四寶保持樂觀，認為第4季為傳統旺季，加上歐美降息、中國大陸推刺激經激措施，有望帶動需求回溫。

台化董事長洪福源表示，9月大陸華東地區的聚酯纖維需求已經出現復甦跡象，雖然全球經濟基本面尚未明顯改善，但第4季是石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季。

台塑指出，印度雨季將結束，在開工率提高下，建材及塗料需求可望增溫，客戶開始回補庫存，同時近期海運費下降，加上PVC廠、鹼廠等廠歲修完成，9月恢復正常生產，台塑營運將逐季成長。

台塑進一步分析，第4季受惠於歐美降息，美國房貸利率下降，將提振房地產相關產品需求，加上PVC及PP等產品需求預計回升，都將有助石化產品需求增加。

台塑集團公布8月合併營收總計1,276億元，月減2.2%、年減8.2%；累計今年前八月合併營收已突破1兆大關，年增1.5%。受油價變動、塑化報價趨緩及歲修影響，台塑四寶8月營收都較7月衰退。

台塑今以45.05開出，一度大漲至47.4元，盤中漲幅逾3%；台化則一度漲至39.95元，不過漲勢縮小，盤中未能收復40元；台塑化重回50元，盤中漲幅逾3%；南亞雖然相對漲幅較少，但股價站上十日線，是四寶中最強。