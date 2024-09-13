台灣大每股123元買精誠11.86%股權 兩公司股價不同調

台灣大（3045）13日宣布，以每股123元取得精誠資訊普通股32,298,154股，交易總金額為39.72億元，交易完成後，台灣大將持有精誠資訊（6214）11.86%的股權；兩家公司股價表現不同調，台灣大以平盤115元開出，精誠則是開高，盤中漲幅逾4%。

台灣大戰略投資台灣資訊服務產業龍頭精誠資訊，將聯手拓展AI升級商機，一起全速跨入它時代；台灣大總經理林之晨表示，精誠是台灣最受尊崇的資服企業，在自主研發、系統整合及增值代理實力雄厚，台灣大擁有穩健的電信天賦，包括覆蓋廣闊的語音與數據傳輸資產，及IDC（數據中心）布局。

林之晨指出，透過台灣大攜手精誠的「Telco+Tech」策略，共同瞄準台灣各產業AI升級、5G專網及AIoT成長機會，為客戶創價，也將帶來顯著的營運綜效。展望未來，雙方將以台灣為起點，共同拓展大東南亞等國際市場，讓台灣軟體產業在全球發光發熱。

台灣大與精誠13日股價表現不同調，台灣大以平盤115元開出後一度小幅下滑至114.5元，盤中力守平盤價位；精誠以126元開出，上漲6元，一度拉升至130元，上漲10元，盤中漲幅逾4%。