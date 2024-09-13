快訊

被棄單「1100盒蛋黃酥」還要揹黑鍋！ 台南烘焙坊「小丞事」怒PO對話紀錄

陳佩琪澄清不愛去銀行 綠議員批「說謊成精」為何不用網路轉帳？

羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大每股123元買精誠11.86%股權 兩公司股價不同調

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣大（3045）13日宣布，以每股123元取得精誠資訊普通股32,298,154股。圖／台灣大提供
台灣大（3045）13日宣布，以每股123元取得精誠資訊普通股32,298,154股。圖／台灣大提供

台灣大（3045）13日宣布，以每股123元取得精誠資訊普通股32,298,154股，交易總金額為39.72億元，交易完成後，台灣大將持有精誠資訊（6214）11.86%的股權；兩家公司股價表現不同調，台灣大以平盤115元開出，精誠則是開高，盤中漲幅逾4%。

台灣大戰略投資台灣資訊服務產業龍頭精誠資訊，將聯手拓展AI升級商機，一起全速跨入它時代；台灣大總經理林之晨表示，精誠是台灣最受尊崇的資服企業，在自主研發、系統整合及增值代理實力雄厚，台灣大擁有穩健的電信天賦，包括覆蓋廣闊的語音與數據傳輸資產，及IDC（數據中心）布局。

林之晨指出，透過台灣大攜手精誠的「Telco+Tech」策略，共同瞄準台灣各產業AI升級、5G專網及AIoT成長機會，為客戶創價，也將帶來顯著的營運綜效。展望未來，雙方將以台灣為起點，共同拓展大東南亞等國際市場，讓台灣軟體產業在全球發光發熱。

台灣大與精誠13日股價表現不同調，台灣大以平盤115元開出後一度小幅下滑至114.5元，盤中力守平盤價位；精誠以126元開出，上漲6元，一度拉升至130元，上漲10元，盤中漲幅逾4%。

台灣大 精誠

延伸閱讀

台灣大以每股123元收購精誠11.86%股權

精誠引進策略夥伴台灣大 布局東南亞及日本等海外市場

台灣大戰略投資精誠 跨界整合拓展大東南亞 ICT 服務版圖

台灣大戰略投資精誠資訊逾11%股權 加速Telco+Tech國際布局

相關新聞

台灣大每股123元買精誠11.86%股權 兩公司股價不同調

台灣大（3045）13日宣布，以每股123元取得精誠資訊普通股32,298,154股，交易總金額為39.72億元，交易完...

第4季旺季到！塑化股一吐怨氣 四寶反彈大漲

中秋連假前台股漲勢縮小，然而塑化股卻終於揚眉吐氣，13日幾乎群起大漲，華夏（1305）盤中漲幅逾5%，亞聚（1308）、...

租賃業 上半年業績衰退

租賃業2024年上半年遭遇逆風，業績量為近14年來首見衰退，根據最新統計，上半年整體租賃業承作業務量（契約金額）為3,5...

豐興鋼筋價 下周趨跌

豐興、東鋼昨（12）日臨時通告，今日起廢鋼每公噸跌300元，高雄大廠協勝發跟進，一般認為與日本廢鋼大跌有關。受此影響，下...

貨櫃三雄 將維持高獲利

紅海危機未解，又加上美東罷工問題難平，物流業者根據航運研調報告分析指出，在這兩大事件的傾軋之下，遠東到歐洲航線的即期海運...

潤泰全業務內外皆美 今年獲利俏

潤泰全（2915）在本業紡織、零售穩定成長，以及南山人壽與潤泰新的獲利挹注，加上土地資產、多元轉投資作為潛在價值，法人預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。