租賃業 上半年業績衰退

租賃業2024年上半年遭遇逆風，業績量為近14年來首見衰退，根據最新統計，上半年整體租賃業承作業務量（契約金額）為3,500.5億元，年減約7.3%，少了275億元，車輛與運輸設備業績量下滑逾二成是關鍵，顯示主管機關上半年加強對租賃業尤其車輛融資的監管力道，促使租賃業在整頓市場秩序過渡期中承受衝擊。

租賃公會理事長李源鐘指出，租賃業上半年業績量出現罕見衰退，主因業者在業務拓展上也自我收斂，減少中古車或原車融資的幅度很大，以期租賃業務推展能符合社會期待，導致整體租賃業務量衰減。

不過，租賃公會會員公司都有一定編制朝業務多角化發展，政府加強對租賃業監管，長線來說影響不大，公會面對社會對租賃業務如中古車融資等有雜音，會要求會員珍惜商譽，也擬定自律公約並力促大型租賃業者遵守，起示範作用。

2020年至2022年疫情期間，租賃業承做業務量仍成長暢旺，每年維持雙位數成長並創新高。租賃業承作業務量比前一年度衰退的年度相當少，最近一次是2008年底爆發金融海嘯後，效應延續至2009年，使2009年全年業績量較2008全年衰退約8%，當年度的整體業績量還不到2,000億元。

隨著租賃產業蓬勃發展，租賃公司家數增多並朝大型化、多角化營運有成，帶動租賃業承作業務量年年成長，2023年突破7,500億元的新高，相當於2009年業績量的6.3倍。不料今年上半年統計出爐，卻中斷了十多年的成長腳步。

租賃公會統計整體租賃業的締結契約金額，也就是涵蓋設備租賃、分期付款等營業項目的業績總量，2024年上半年為3,500.5億元，年減約7.3%，減少金額275億元。其中比重最高的車輛與運輸設備，業績量更是大幅下滑25%，減少超過470億元，是整體業績量減少的主因。

今年上半年因網紅影片「山道猴子」引發立委撻伐租賃業承作中古車融資亂象，金管會加強監管力道。