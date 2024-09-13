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貨櫃三雄 將維持高獲利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

紅海危機未解，又加上美東罷工問題難平，物流業者根據航運研調報告分析指出，在這兩大事件的傾軋之下，遠東到歐洲航線的即期海運費率可能挑戰新高峰，短線將可能先突破近一年運價高點。

全球投資人都擔心紅海危機解除後，會立即影響到貨櫃輪2025年獲利，現在看來，這個擔心可能是太早了。

中東地緣政治太過複雜，航商不只是第4季無法返回紅海，今年高獲利可期外；隨著航商陸續公布好望角繞行計畫，將自2025年第1季，貨櫃輪的供需吃緊高運價紅利可期，2025年貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海將維持高獲利。

法人分析，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判，現行的六年合約於9月30日屆期，罷工壓力爆表，亞洲籍船公司已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GRI（綜合費率附加費）最高每40尺貨櫃（大箱）運價上調4,000美元，第4季獲利再度出現想像空間。

原本市場擔心明年紅海危機解決，高運價紅利消失，隨著航商開始公布明年繼續繞行好望角，再加上罷工造成的塞港、缺櫃缺船危機再起，明年亞洲到北美及歐洲線高運價成為新常態。

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