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豐興鋼筋價 下周趨跌

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）、東鋼昨（12）日臨時通告，今日起廢鋼每公噸跌300元，高雄大廠協勝發跟進，一般認為與日本廢鋼大跌有關。受此影響，下周豐興鋼筋價可能趨跌。

上市電爐廠主管說，日本關東標廢鋼9月新價開出，每公噸4.27萬日圓，較8月標價大跌5,236日圓，台灣鋼廠認為，日本廢鋼受到內、外因素夾擊再加上匯率波動，導致9月招標價擴大跌幅。

除了關東標廢鋼外，9月宇都宮廠與名古屋站廢鋼採購價格，近期同樣多次跌價，跌幅並有加深現象。

廢鋼是電爐煉鋼廠主要原料，用以生產鋼筋、型鋼等建築鋼材，日本廢鋼大降價，將對台灣行情造成影響，豐興下周一盤價如何定調，受到各方關注。

鐵礦同步低迷，紐約鐵礦最新收盤每公噸90.7美元，單日下跌1%，單周重創近10%，「鐵礦與廢鋼行情不振，鋼價不會好」。

日本 豐興 鐵礦

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