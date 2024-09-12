潤泰全業務內外皆美 今年獲利俏

潤泰全（2915）在本業紡織、零售穩定成長，以及南山人壽與潤泰新的獲利挹注，加上土地資產、多元轉投資作為潛在價值，法人預估，今年全年獲利可望較去年更上一層樓。

潤泰全觀音廠將於10月25日公開標售，市場預估貢獻獲利逾9億元，法人表示，以第2季業績推估，今年本業部分與去年持平，轉投資部分比去年更好，全年獲利將優於去年表現。

潤泰全8月營收2.42億元，年減7.9%。法人表示，潤泰全本業穩健，旗下代理品牌持續拓點，目前適逢服飾換季，因此8月營收稍有衰退。展望全年，潤泰全旗下潤泰新、南山人壽皆繳出佳績，業外獲利將進一步推升整體營運。

潤泰新今年預計有四大案可完工入帳，包括「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」，其中有兩大案年中取得使照後交屋入帳，「潤泰大安富陽」預計第4季取得使照後就可陸續交屋入帳。潤泰新8月營收33.58億元，年增79.5%。

潤泰全今年上半年獲利年增逾七成，賺贏去年全年，本業紡織、零售部分保持穩健，潤泰全副總李天傑指出，今年上半年轉投資部分，南山人壽認列金額約53億元，潤泰新達26億元，挹注整體獲利成長。

潤泰全日前董事會決議處分桃園市觀音區觀音廠土地4,600坪土地，將於10月25日公開招標，潤泰全表示，該土地由於閒置狀態，決定出售以活化資產，此廠原先購置成本約1.1億元，每坪單價逾2萬元，目前預估每坪市價25萬至30萬元，預估總市值10.19億元。