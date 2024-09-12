潤泰全業務內外皆美 今年獲利俏

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

潤泰全（2915）在本業紡織、零售穩定成長，以及南山人壽與潤泰新的獲利挹注，加上土地資產、多元轉投資作為潛在價值，法人預估，今年全年獲利可望較去年更上一層樓。

潤泰全觀音廠將於10月25日公開標售，市場預估貢獻獲利逾9億元，法人表示，以第2季業績推估，今年本業部分與去年持平，轉投資部分比去年更好，全年獲利將優於去年表現。

潤泰全8月營收2.42億元，年減7.9%。法人表示，潤泰全本業穩健，旗下代理品牌持續拓點，目前適逢服飾換季，因此8月營收稍有衰退。展望全年，潤泰全旗下潤泰新、南山人壽皆繳出佳績，業外獲利將進一步推升整體營運。

潤泰新今年預計有四大案可完工入帳，包括「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」，其中有兩大案年中取得使照後交屋入帳，「潤泰大安富陽」預計第4季取得使照後就可陸續交屋入帳。潤泰新8月營收33.58億元，年增79.5%。

潤泰全今年上半年獲利年增逾七成，賺贏去年全年，本業紡織、零售部分保持穩健，潤泰全副總李天傑指出，今年上半年轉投資部分，南山人壽認列金額約53億元，潤泰新達26億元，挹注整體獲利成長。

潤泰全日前董事會決議處分桃園市觀音區觀音廠土地4,600坪土地，將於10月25日公開招標，潤泰全表示，該土地由於閒置狀態，決定出售以活化資產，此廠原先購置成本約1.1億元，每坪單價逾2萬元，目前預估每坪市價25萬至30萬元，預估總市值10.19億元。

潤泰全 潤泰新

延伸閱讀

獨家／緯創分紅開獎！獎金入帳時間、評等方式全曝光

政院拍版3大稅法修正 牌照、土地、菸酒罰則裁量放寬

產險簽單保費 兩位數成長

遠雄8.7億買台中土地

相關新聞

租賃業 上半年業績衰退

租賃業2024年上半年遭遇逆風，業績量為近14年來首見衰退，根據最新統計，上半年整體租賃業承作業務量（契約金額）為3,5...

豐興鋼筋價 下周趨跌

豐興、東鋼昨（12）日臨時通告，今日起廢鋼每公噸跌300元，高雄大廠協勝發跟進，一般認為與日本廢鋼大跌有關。受此影響，下...

潤泰全業務內外皆美 今年獲利俏

潤泰全（2915）在本業紡織、零售穩定成長，以及南山人壽與潤泰新的獲利挹注，加上土地資產、多元轉投資作為潛在價值，法人預...

大同 攻海外綠電商機

大同（2371）旗下專業智慧能源事業大同智能搶攻海外綠電商機，大同智能今年3月取得由國際合作發展基金會委託的太平洋友邦太...

百和前八月每股純益3.38元 賺贏去年

全球製鞋產業景氣回升，鞋材大廠百和（9938）昨（12）日公布前八月自結合併損益，合併營業淨利19.17億元，稅後純益1...

光隆法說會／董事長：明年營收目標成長雙位數 新廠量產添動能

光隆（8916）董事長詹賀博12日表示，旗下三大事業包括成衣、家紡、羽絨明年皆可望成長，尤其成衣因幾個主要客戶，明年展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。