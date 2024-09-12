百和前八月每股純益3.38元 賺贏去年

全球製鞋產業景氣回升，鞋材大廠百和（9938）昨（12）日公布前八月自結合併損益，合併營業淨利19.17億元，稅後純益10.07億元、年增176%，每股純益3.38元，優於去年同期的1.22元，也賺贏去年全年的1.95元。

集團另一家百和興業，前八月合併營業淨利7.23億元，稅後純益2.99億元，扭轉去年同期虧損4.40億元，每股稅後純益0.76元。

法人表示，百和及百和興業的客戶群分散，隨著各品牌廠庫存調節告一段落，帶動鞋材與製鞋廠訂單回升，看好兩家公司第3季營收動能續旺，有機會超越第2季水準，整體下半年營運將優於上半年。

百和8月合併營收15.65億元，月增18.9%、年增23.0%，不但連二月呈年月雙增，且連續六個月年增正成長，為近27個月的高點；累計前八月合併營收101.58億元、年增26.7%。

百和興業8月合併營收7.00億元，月增10.7%、年增25.3%，也是連二月呈年月雙增，且連續六個月年增正成長；累計前八月合併營收45.99億元、年增35.2%。

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節去化結束，近期百和出貨回溫，另一方面，也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助穩定出貨動能。

百和第3季挾著訂單回溫，營運成長動能續旺，全年訂單恢復成長態勢，加上子公司百和興業由虧轉盈，營收應有二位數增長，獲利也可望大幅成長。

因應產業景氣回升，百和也持續擴產，印尼廠預計今年可完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利也將跟著提升。