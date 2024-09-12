光隆法說會／董事長：明年營收目標成長雙位數 新廠量產添動能

光隆（8916）董事長詹賀博12日表示，旗下三大事業包括成衣、家紡、羽絨明年皆可望成長，尤其成衣因幾個主要客戶，明年展望皆有雙位數成長，產業持續走向復甦，可望增添業績動能，加上印尼新廠明年正式量產，光隆2025年營收成長目標將可達雙位數。

光隆今日召開法說會，公司上半年營收40.27億元，年減4.4%；合併營業利益為3.32億元，年減12.9%。但得益於匯兌和出售投資股權的利潤，稅後淨利達3.95億元，年增12.9%，每股盈餘達2.62元，創下歷年同期次高紀錄。

詹賀博表示，下半年對成衣與家紡業務抱持樂觀態度，成衣部門出貨動能將在下半年顯著增強，預計與去年相比將呈現雙位數增長。家紡業務則因主力客戶訂單增加，亦有望實現雙位數成長。比較疲弱的是羽絨，主要是羽絨原料價格已來到10年新高，加上日圓貶值，日系客戶下單趨於保守，下半年甚至比去年同期需求減半，同時原料價格高漲也影響毛利率表現。

不過，詹賀博也提到，羽絨產品近期已開始談明年的價格，將可反映今年高漲的原料價格，因此，明年可望好過今年，同時，由於羽絨價格已來到10年新高，若之後回檔，也會有利毛利率表現。

在家紡表現上，宜得利是光隆的重要客戶，去年占整體集團營收比重達15%，隨著宜得利在亞洲加速拓展門市，將挹注加紡事業成長動能。此外，光隆在越南永隆省擴建富華新廠，今年下半年開始計畫以每月新增一~二條新產線的速度擴產，將擴增14條家紡產線，近期已有全球最大家居品牌及知名日系日用品品牌皆對新廠進行評估，若順利爭取訂單，客戶計劃於今年下單出貨。

在成衣事業方面，明年主要成長動能來自既有客戶的下單增加，以及新客戶的穩定下單，預估新客戶今、明兩年的營收占比都將有5~10%。看好市場需求，光隆在成衣產能也持續擴充，在印尼的成衣新廠第4季將小量試產，明年可望正式量產，今年產線預計有六條啟用，明年將倍增，整體新廠最大產能可達38條產線。