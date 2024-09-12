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聚陽除權息首日填權息逾5成 航班問題恐添獲利變數

中央社／ 台北12日電

成衣廠聚陽今天進行2024年第2次除權息，每股配發現金股利新台幣7元、股票股利0.2元，除息後參考價為364.5元，上午股價就衝高，終場上漲8元，收在372.5元，除權息首日的填權息率為55.1%。

聚陽今年3月底已除息過1次，每股配息16.4元，花了33天完成填息。

聚陽今年獲利豐收，上半年稅後純益19.77億元，年增12.84%，創歷年同期新高，每股純益達8.18元，公司決定再配發現金股利7元、股票股利0.2元，今天展開除權息，現金股利預計10月18日發放。

下半年進入傳統出貨旺季，聚陽剛公布8月營收41.1億元，年增17.24%，更比7月大幅成長34.17%，單月營收首度衝破40億元大關，創歷史新高。受惠疫後民眾生活恢復正常，聚陽今年來自美系流行品牌客戶的訂單需求強勁。

不過聚陽日前在法說會中提醒，由於歐美耶誕旺季、以及地緣政治等因素，近期貨櫃海運延遲情況較為嚴重，以7月為例，有將近15%的營收遞延到8月才順利出貨，這也成為聚陽8月營收衝高的原因之一。

船班問題除了打亂出貨節奏，會衍生出倉儲與加班費等額外成本，可能影響聚陽下半年的毛利率表現。

聚陽 股利 除權息

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