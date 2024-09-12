東陽前八月稅前EPS 5.87元 續創史上新高
東陽（1319）2024年8月自結合併稅前淨利3.17億元，若排除兩期匯兌，8月獲利較去年同期成長20% （本期匯兌損失1.1億元，去年同期匯兌利益7,092萬）。
東陽前8月自結累計合併稅前淨利為35.53億元，較去年同期成長51%，累計稅前EPS 5.87元，續創史上新高紀錄。
東陽雖受海運缺櫃、缺艙、高運費影響，整體業績和淨利仍持續成長，宏觀調整布局，近年不斷增加本廠產能及設備，目前台南廠區14萬坪土地利用已滿載，空間不足，已積極進行科工區5,000坪的動工興建來因應，並同時加速進行七股科技工業區、新市產業園區建廠計劃。為了因應東陽未來3-5年的發展，將持續覓地擴廠，滿足市場成長需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言