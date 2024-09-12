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東陽前八月稅前EPS 5.87元 續創史上新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2024年8月自結合併稅前淨利3.17億元，若排除兩期匯兌，8月獲利較去年同期成長20% （本期匯兌損失1.1億元，去年同期匯兌利益7,092萬）。

東陽前8月自結累計合併稅前淨利為35.53億元，較去年同期成長51%，累計稅前EPS 5.87元，續創史上新高紀錄。

東陽雖受海運缺櫃、缺艙、高運費影響，整體業績和淨利仍持續成長，宏觀調整布局，近年不斷增加本廠產能及設備，目前台南廠區14萬坪土地利用已滿載，空間不足，已積極進行科工區5,000坪的動工興建來因應，並同時加速進行七股科技工業區、新市產業園區建廠計劃。為了因應東陽未來3-5年的發展，將持續覓地擴廠，滿足市場成長需求。

布局 東陽

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