工具機族群再起 這四檔盤中亮燈漲停

台股12日在美股的帶動下，盤中大漲超過600點，先前受資金追捧的工具機族群也再起漲勢，喬福（1540）、鈞興-KY、精湛、瀧澤科盤中皆亮燈漲停，巨庭、東台、大銀微系統、東元等漲幅逾4%。

台積電今跳空大漲，盤中一度上漲至944元，漲幅近5%，也帶動台股反彈大漲，擺脫近期沉悶的走勢。工具機類股也一同跟進大漲，喬福盤中急拉，攻至48.1元漲停價位；鈞興-KY也再度上衝至162.5元，亮燈漲停。精湛以79.5元開出，一路走高漲停至87.4元；瀧澤科同樣急拉至74.4元漲停板。

喬福主要生產切削中心機、車床為主，產品應用領域涵蓋航太、國防、重工、礦業設備等；目前在手訂單約4億餘元，訂單能見度看到明年第1季。法人估，今年營收、獲利可望超越去年。

喬福8月營收0.39億元，月增42.86%，年增23.66%，累計前8月營收3.95億元，年增12.94%。喬福上半年合併營收3.28億元、年增25.5%，稅後純益1.26億元、年增115%，每股稅後純益1.48元，賺贏去年全年的1.3元。

鈞興8月營收2.65億元，月增11.5%，年增34.7%，累計前8月營收20.16億元，年增32.31%。上半年稅後純益2.55億元、年增70.6%，每股稅後純益4.92元；加計先前公告的7月自結數，累計前七月每股稅後純益5.55元，已賺贏去年全年的5.18元。

鈞興表示，上半年電動工具、園林工具、智能製造、工業縫紉機及其他等應用領域，營收比重分別68.64%、21.8%、5.77%、1.6%及2.2%。

鈞興指出，電動工具、園林工具等產業客戶訂單回升，加上近年工業機器人領域業務拓展成效逐步顯現，目前鈞興訂單能見度約在二至三個月間，以現階段接單狀況來看，成長力道雖不如上半年，但下半年每月營收仍可望維持年增正成長。