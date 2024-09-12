陽明新聯盟 將有神隊友

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明 （2609）新聯盟迎來神隊友，所屬的「卓越聯盟」（Premier Alliance）與全球貨櫃輪龍頭地中海航運（MSC）協議互換艙位，業界看好陽明2025年歐洲線的競爭力將全面提升；另外，長榮海運所屬的海洋聯盟（Ocean Alliance）合作期限延長五年，效益也即將發威。

全球海運市場詭譎多變，紅海危機、罷工陰霾揮之不去，全球海運市場變化大，貨櫃輪在經過疫情多頭行情之後，強化業界合作成為主流做法。

物流業者分析，全球海運市場風雲再起，大者恆大及新能源船成為混亂市場中的新王道，海運聯盟成員各有專長、航線互補性更強，業者降低資本支出不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

全球最大、由馬士基跟MSC合組的2M海運聯盟已宣布2025年要解散，馬士基也宣布2025年開始要攜手赫伯羅特，全球貨櫃輪聯盟重大洗牌，各家海運業者也因應市場變化積極布局當中。

長榮海運所屬的海洋聯盟四大成員同步宣布，聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時還可以視狀況再延長五年至2037年；海洋聯盟是四大航運法國達飛海運（CMA CGM）、中國遠洋海運集團、長榮海運及OOCL（東方海外）。

這次讓市場驚豔，陽明所屬新聯盟Premier Alliance在2025年度將擴大歐洲布局，宣布與全球最大地中海航運合作。

貨櫃 長榮

延伸閱讀

8月營收亮眼+美港口罷工變數 貨櫃三雄盤中齊漲

全球貨櫃輪聯盟大洗牌 陽明結盟兩大咖...翻新合作

蔣萬安重返18年前求婚地 曝求婚照神隊友現身

中菲行：空運需求高漲、海運價格承壓

相關新聞

金控股8月獲利下滑 法人較看好這四檔

金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台...

陽明新聯盟 將有神隊友

陽明新聯盟迎來神隊友，所屬的「卓越聯盟」（Premier Alliance）與全球貨櫃輪龍頭地中海航運（MSC）協議互換...

遠雄8.7億買台中土地

遠雄（5522）昨（11）日公告，以8.7億元取得台中市北屯區土地，土地面積約620.57坪，換算每坪土地單價約140萬...

上市公司8月營收增一成

上市公司8月業績報喜。據臺灣證券交易所統計，全體上市公司8月營收計3兆5,266億元，較去年同期成長13.8％，成長前三...

亞德客本季出貨放緩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（11）日舉行法說，亞德客近期營收受中國大陸客戶觀望延後拉貨影響，態度趨於審慎；預...

岱宇攻復健醫療產品

長照需求意識崛起，健身器材製造大廠岱宇國際（1598）決加強布局復健醫療產品，9月25日在德國舉行的「國際殘障復健暨安養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。