陽明新聯盟 將有神隊友

陽明 （2609）新聯盟迎來神隊友，所屬的「卓越聯盟」（Premier Alliance）與全球貨櫃輪龍頭地中海航運（MSC）協議互換艙位，業界看好陽明2025年歐洲線的競爭力將全面提升；另外，長榮海運所屬的海洋聯盟（Ocean Alliance）合作期限延長五年，效益也即將發威。

全球海運市場詭譎多變，紅海危機、罷工陰霾揮之不去，全球海運市場變化大，貨櫃輪在經過疫情多頭行情之後，強化業界合作成為主流做法。

物流業者分析，全球海運市場風雲再起，大者恆大及新能源船成為混亂市場中的新王道，海運聯盟成員各有專長、航線互補性更強，業者降低資本支出不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

全球最大、由馬士基跟MSC合組的2M海運聯盟已宣布2025年要解散，馬士基也宣布2025年開始要攜手赫伯羅特，全球貨櫃輪聯盟重大洗牌，各家海運業者也因應市場變化積極布局當中。

長榮海運所屬的海洋聯盟四大成員同步宣布，聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時還可以視狀況再延長五年至2037年；海洋聯盟是四大航運法國達飛海運（CMA CGM）、中國遠洋海運集團、長榮海運及OOCL（東方海外）。

這次讓市場驚豔，陽明所屬新聯盟Premier Alliance在2025年度將擴大歐洲布局，宣布與全球最大地中海航運合作。