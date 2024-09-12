上市公司8月營收增一成

上市公司8月業績報喜。據臺灣證券交易所統計，全體上市公司8月營收計3兆5,266億元，較去年同期成長13.8％，成長前三名產業為航運業、其他電子葉、電子通路業；累計營業收入26兆4,174億元，較去年同期成長12.19％。

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板）分別有939家及82家，共計1,021家，皆已於10日前完成8月營收申報作業。

全體上市公司8月營收總計3兆5,266億元，年成長13.8%，營收成長公司有612家，衰退公司409家。

另累計前八月營收26兆4,174億元，年12.1%，營收成長公司共658家，衰退公司共363家。

進一步檢視上市公司8月營收成長較大產業前三名為航運業、其他電子葉、電子通路業，其中航運業是因運價上漲，其他電子業受惠AI雲端產品及客戶新品備貨，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增。