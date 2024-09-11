亞德客本季出貨放緩

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
亞德客董事長王世忠。 （聯合報系資料庫）
亞德客董事長王世忠。 （聯合報系資料庫）

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（11）日舉行法說，亞德客近期營收受中國大陸客戶觀望延後拉貨影響，態度趨於審慎；預期第3季出貨會低於原先目標，第4季應可優於第3季，法人估，全年營收目標下修為高個位數成長。

展望下半年，亞德客指出，中國市場拉貨相對保守，全年業績成長幅度可能較年初時的預估保守。亞德客不諱言，中國市場仍有雜音，部分客戶期望中國政府頒布更多獎勵政策，因此延後拉貨以取得更多補助。

展望全年，電子設備、工具機及包裝機械等產業，未來幾季對氣動元件拉貨相對穩健，但在汽車製造、電池能源及照明等產業則有拉貨趨緩現象，其中，電池設備拉貨力道將較上半年放緩。

亞德客-KY近六季營運概況
亞德客-KY近六季營運概況

亞德客8月合併營收24.42億元，月減0.9%，年減4.6%，為連續四個月呈月減走勢；累計前八月合併營收205.42億元、年增3.3%，年增幅度略有縮減，但仍創歷史同期新高。

亞德客8月來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設備及汽車等行業，出貨有較高增長率。

亞德客8月接單金額持續高於出貨金額，但因全球經濟環境複雜化，部分大陸客戶等待地方政府公布三中全會後的獎勵政策細則，另有客戶觀望美國總統選舉結果而延後拉貨，8月出貨持續受影響。

對於今年業績成長幅度可能較年初時預估趨緩，亞德客強調，會透過強化產品組合等方式，以提升業績成長幅度，預估今年營業利益率目標超過30%。

亞德客指出，氣動產品應用產業廣泛，較不受單一產業景氣波動影響。亞德客上半年客戶銷售產業別，電子設備占28%、包裝機械8%、電池行業8%、能源與照明設備7%、汽車製造7%、機床設備6%、通用機械6%、紡織及服裝機械5%、其它25%。

法人預估，亞德客今年業績成長目標7%至9%區間，力拚10%成長，氣動元件稼動率仍維持100%高檔水準，未來幾季亞德客毛利率仍可持續看佳。

營收

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