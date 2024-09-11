大同奪日電力設備大單

大同（2371）搶下日本電力設備大單，該公司昨（11）日宣布，拿下日本指標性電力公司三大設備領域電力設備訂單，包含水力發電機組、電力變壓器及次世代智慧電表。

大同表示，智慧電表在日本將於2024年開始更新次世代高壓電表，目前大同是台灣唯一取得次世代智慧電表訂單的外商，估計總商機逾千億元，後續大同將全力支持日本智慧電網更新，未來日本將成為電力事業群海外營運的主要成長動能。

大同深耕多年，終獲日本認可。大同昨表示，日本企業認證供應商流程嚴謹，大同經營數年時間，在第一代智慧電表成功基礎下，獲得在地電力公司認可，取得相關電力設備訂單。

日本政府全力發展脫碳所需的智慧電網，2021年日本總發電量的20.3%即來自再生能源，並以太陽能與水力為主，其中水力發電佔約8%，日本逐步把再生能源重心從太陽能轉移至水力發電，新水力發電廠、既有機組與電力變壓器皆須汰換至效率較好的設備。大同在與現有電力公司合作下，同時與其他電力公司洽談訂單與出貨時間。

大同表示，智慧電表在日本將於2024年開始更新次世代高壓電表，目前大同是台灣唯一取得次世代智慧電表訂單的外商，估計總商機逾千億元。