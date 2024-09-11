嘉威不淡 Q4營運向上

嘉威（3557）昨（11）日表示，以往第3季是營運淡季，不過，主要客戶Walmart、Target、Amazon等季報數字都是正向成長，其中，第一大客戶Walmart第2季財報優於分析師預期，並二度調升財測，讓嘉威下半年的接單及出貨吃下定心丸，可望陸續反映在第3季、第4季營收上。

嘉威表示，北美客戶拓展新市場不遺餘力，除了新門市擴張與主題性促銷活動外，電子商務也持續增加更多元化的銷售內容，讓實體門市與網路銷售業績不斷成長。同時，各大零售業者融入新世代思維推陳出新，讓經歷過疫情及通膨時期的Z世代對核心客戶們更加提高消費愛好度，例如將生成式AI導入門市設備與線上商城，讓員工或消費者在尋找商品時更加迅速準確。

除了第3季營運淡季不淡，嘉威並看好，第4季開始進入傳統旺季，美包括國傳統節慶期包括萬聖節、感恩節、黑色星期五、聖誕節、跨年預期出現拉貨需求，且客戶訂單會更加提高，公司第4季營運表現將超越去年同期可期。嘉威因應訂單需求，今年前進越南設廠，已經在7月舉行上樑典禮，預計10月底新廠落成。