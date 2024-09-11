長照需求意識崛起，健身器材製造大廠岱宇國際（1598）決加強布局復健醫療產品，9月25日在德國舉行的「國際殘障復健暨安養照護展（REHACARE 2024）」，岱宇將首度展出紅外線智能步態訓練儀等產品，搶攻國際市場。

岱宇指出，觀察近年來高齡化社會與長照需求意識崛起，集團今年初在「台灣國際運動及健身展」中，已展出樂齡健身產品系列，宣示布局復健醫療產品的決心。

至於9月25至28日在德國杜塞道夫舉行的國際殘障復健暨安養照護展中，岱宇將展出紅外線智能步態訓練儀，以及專為中風病患設計，可以評估使用者左右平衡的下肢訓練腳踏車等產品。

岱宇表示，上述產品結合了智慧血壓計，可以精準量測使用者運動前、後的血壓與身體水分等生理數據，記錄運動中的血氧、心跳，確認使用者完成整項運動前、中、後的生理狀況，以提升訓練成效。