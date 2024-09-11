來億營收增溫 獲利將創高

製鞋大廠來億-KY（6890）昨（11）日舉行法說，受惠於主要客戶Adidas及HOKA鞋款熱賣，上半年稅後純益達18.13億元、年增494.4%，每股稅後純益8.1元。展望下半年，營運將逐季增溫，下半年可望優於上半年，獲利創高可期。

來億第2季合併營收97.66億元、年增28.6%，稅後純益10.74億元、年增302.2%，每股稅後純益4.72元，單季營收及獲利雙創新高。上半年每股稅後純益8.1元，賺贏去年全年的6.26元。

來億成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋 (加硫鞋)、運動鞋 (冷貼鞋)及特殊功能鞋，總部位於台中大雅，生產基地遍佈越南、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,000多萬雙鞋。

來億針對大客戶Adidas，下半年越南廠將較上半年再增15%產能，已配合Adidas需求擴增；而Hoka下半年產能亦將較上半年擴增約40%，加上印尼產能逐步拉升，有助於來億下半年至明年的營運動能。

來億第2季營收已創歷史單季新高，展望後市，第3季為傳統營運淡季，但以目前接單出貨來看，將呈淡季不淡走勢，至於第4季進入全年最旺季，營收有望再衝新高，突破百億元水準。

此外，法人表示，來億在UNIQLO的出貨款式有望於第4季增加，明年持續成長，有助於後續營運表現。

法人預估，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，以及工廠稼動率提升下，全年營收、獲利有望雙創歷史新高。