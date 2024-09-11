快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

全體上市公司8月總營收3.52兆元 年增13.85%

中央社／ 台北11日電

台灣上市公司8月營收全出爐，根據證交所統計，全體上市公司8月總營收為新台幣3兆5266億元，較去年同期成長13.85%。

證交所表示，包含創新板公司在內，本國及第一上市公司分別計939家及82家，總共1021家上市公司，皆已於9月10日前完成8月營收申報作業。其中8月營收較去年同期成長的公司有612家，衰退公司409家。

證交所分析，8月營收成長較大的產業包括航運業受惠運價上漲；其他電子業受惠AI雲端產品及客戶新品備貨；電子通路業也受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，8月成長幅度較大。

另外8月營收衰退較大的產業有貿易百貨業，主因個別公司認列匯兌損益；建材營造業受建案工期影響，工程及房地出售收入減少；玻璃陶瓷業則受大陸房地產景氣不佳，8月營收較去年同期衰退。

累計今年前8月全體上市公司營收總計26兆4174億元，較去年同期成長12.19%，其中營收成長公司共658家，衰退公司363家。

今年前8月營收成長較大的產業包括電子通路業，主要受惠AI伺服器使電子零組件需求增加；航運業因地緣政治效益使運價及運量上漲；以及半導體業受惠AI伺服器需求，累計營收成長。

前8月營收衰退較大的產業則有玻璃陶瓷業，受大陸房地產景氣不佳影響；另外電器電纜業受終端需求疲弱；鋼鐵工業受製造業需求疲弱影響，累計營收衰退。

AI 上市公司 半導體 營收 證交所

延伸閱讀

半導體股8月營收出爐 法人首選這七檔

8月稅收1708億元 單筆贈與數十億、贈與稅暴衝創新高

上櫃公司8月營收 成長家數占比61.31%

8月電芯價格延續跌勢 9月或迎來需求好轉

相關新聞

泓德能源將轉一般板上市 9月13日公開申購

泓德能源（6873）將於9月下旬改列一般板上市股票；公司表示，承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，競價拍賣今...

資金湧入車用 怡利電爆量上漲 成交量逾5萬張

台股11日持續弱勢整理，資金聚焦至車用族群，車王電盤中漲停鎖死，六方科-KY（4569）盤中再飆新高價，一度上漲至228...

8月營收亮眼+美港口罷工變數 貨櫃三雄盤中齊漲

台股11日盤中小漲，貨櫃三雄走勢整齊，萬海（2615）盤中上漲逾3%，長榮（2603）、陽明海運（2609）漲幅逾2%。...

劍麟8月營收月增、年減 市場估全年獲利年增約二成

劍麟（2228）8月營收月增1.3%、年減3.9%，營收表現符合市場預期，法人機構指出，主要受惠於汽車安全零組件於新車滲...

大同8月營收月減3.3% 東元月減4.8%

重電暨家電廠大同（2371）、東元昨（10）日公告8月業績均較7月下滑，大同為40.32億元，月減3.36%，但較去年同...

水泥雙雄報喜 業績向上

水泥雙雄昨（10）日公布8月合併營收，與去年同期比都交出成長的表現，台泥（1101）8月合併營收達130.04億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。