全體上市公司8月總營收3.52兆元 年增13.85%
台灣上市公司8月營收全出爐，根據證交所統計，全體上市公司8月總營收為新台幣3兆5266億元，較去年同期成長13.85%。
證交所表示，包含創新板公司在內，本國及第一上市公司分別計939家及82家，總共1021家上市公司，皆已於9月10日前完成8月營收申報作業。其中8月營收較去年同期成長的公司有612家，衰退公司409家。
證交所分析，8月營收成長較大的產業包括航運業受惠運價上漲；其他電子業受惠AI雲端產品及客戶新品備貨；電子通路業也受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，8月成長幅度較大。
另外8月營收衰退較大的產業有貿易百貨業，主因個別公司認列匯兌損益；建材營造業受建案工期影響，工程及房地出售收入減少；玻璃陶瓷業則受大陸房地產景氣不佳，8月營收較去年同期衰退。
累計今年前8月全體上市公司營收總計26兆4174億元，較去年同期成長12.19%，其中營收成長公司共658家，衰退公司363家。
今年前8月營收成長較大的產業包括電子通路業，主要受惠AI伺服器使電子零組件需求增加；航運業因地緣政治效益使運價及運量上漲；以及半導體業受惠AI伺服器需求，累計營收成長。
前8月營收衰退較大的產業則有玻璃陶瓷業，受大陸房地產景氣不佳影響；另外電器電纜業受終端需求疲弱；鋼鐵工業受製造業需求疲弱影響，累計營收衰退。
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