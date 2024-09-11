資金湧入車用 怡利電爆量上漲 成交量逾5萬張

台股11日持續弱勢整理，資金聚焦至車用族群，車王電盤中漲停鎖死，六方科-KY（4569）盤中再飆新高價，一度上漲至228.5元，宇隆（2233）漲幅約6%，而怡利電（2497）爆量上漲，盤中漲幅逾6%，成交量超過5萬張，擠進今日成交量第三名。

怡利電8月營收4.89億元，月增18.25%，年增32.03%，累計前8月營收28.75億元，年增23.33%。第二季稅後純益為0.88億元，較去年同期的獲利0.44億元大增97%，幾近翻倍，每股稅後純益0.72元，累計上半年EPS為1.27元。

怡利電看好智慧座艙帶動商機，怡利電發表包括3D空間視覺抬頭顯示器(3D SPATIAL VISION HUD)、全景抬頭顯示器（Panoramic Display; PHUD）、智慧化虛擬個人助理AI （VPA）等產品。

怡利電除推HUD系列產品，還有二輪車用儀表及E-Mirror電子後視鏡，這些產品在東南亞市場有很大的市場需求，並已經與合作廠商進展中。

宇隆第2季合併營收9.4億元、年增18%；營業毛利率38%，較去年同期增加8個百分點；營業淨利率20%，較去年同期增加約8個百分點；稅後純益1.81億元、年增34%，每股稅後純益3.01元，單季獲利創歷史新高。

近期AI機器人議題發燒，宇隆自有品牌「TUF ONE」行星減速機系列，標榜具有低背隙、低分貝、高扭矩、高精度等特性，迎接AI自動化與智能浪潮，另外宇隆表示，自行車領域將積極拓展e-bike應用，可望在明年陸續發酵。

怡利電今以76.3元開出，一度飆至81.7元，盤中大漲超過7%，創下波段新高；宇隆反彈上漲，挑戰收復160元，盤中漲幅逾6%。