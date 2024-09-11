8月營收亮眼+美港口罷工變數 貨櫃三雄盤中齊漲

台股11日盤中小漲，貨櫃三雄走勢整齊，萬海（2615）盤中上漲逾3%，長榮（2603）、陽明海運（2609）漲幅逾2%。貨櫃三雄近日公布8月營收，皆交出年增超過一倍的成績，而北美最大碼頭工人工會與港口經營者之間的合約即將於9月底到期，10月可能發生罷工變數，也帶動股價上漲。

長榮單月營收537.59億元，年增115.74%；陽明單月營收257.6億元，年增110.51%；萬海單月營收194億元，年增126.4%。不過長榮8月營收月減1.17%，因歐洲線8月運價較7月下滑近兩成，萬海月減3.5%，陽明則逆勢月增1.19%。

北美碼頭工人與港口經營者的合約談判受矚目，雙方的合約即將於9月底到期，但新約的談判陷入僵局，美國企業和物流業者擔心10月可能發生大罷工，擾亂供應鏈。

國際碼頭工人協會（ILA）負責美國東岸、墨西哥灣沿岸和波多黎各港口的貿易活動，ILA工資委員會5日結束了為期兩天的會議，工會成員一致同意，如果新約不能滿足他們的要求，他們支持10月1日起罷工，如罷工如實發生，將是ILA自1977年來首次全線大罷工。

國內的物流業者分析，紅海危機持續已導致物流鏈相當脆弱，因此不管是怠工還是罷工，對於現在貨櫃輪市場供、需影響會非常大，只要罷工兩周，整個碼頭的作業都最少要二、三個月才能恢復正常。

不過，截至9月6日，SCFI指數全周下跌7.9%，收在2,726.58點。其中，美東線全周下跌11%，美西線下跌8.7%，歐洲線下跌10.7%。

長榮以178元開高，一度上漲至183元，陽明重回60元，盤中衝高至61.8元，萬海漲勢較強，盤中漲幅逾3%。