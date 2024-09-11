紡織旺季增溫 儒鴻、竣邦樂觀看後市

紡織業旺季增溫，機能布料廠儒鴻、竣邦-KY 8月營收衝鋒，年增率皆超過3成，且訂單能見度至少看到今年底。

儒鴻8月營收新台幣37.07億元，月增18.27%，更比去年同期大幅成長37.1%，創下近2年新高。竣邦-KY8月營收6860萬元，月增43.6%，年增率也達37.4%。

儒鴻創辦人洪鎮海先前就預告，今年市場回升趨勢明顯，隨出貨旺季報到，從5月到今年底前，儒鴻單月營收都可望達到30億元以上的高水準。

儒鴻近年積極耕耘包含瑜珈、機能品牌在內的新客戶，其中有6家新客戶成長快速，被公司統稱為6個小巨人。儒鴻內部設定，希望今年6個小巨人合計營收占比能拉高到12%至18%。儒鴻總經理洪瑞廷日前表示，截至今年第2季，該占比已跨過12%門檻，進入達標射程範圍內。

竣邦-KY主管表示，8月營收月增率和年增率雙成長，主要反映營運逐步增溫。目前看起來，客戶到年底前的訂單展望頗為樂觀。

目前竣邦-KY前5大客戶包括耐吉（Nike）、Boardriders、BURTON，VUORI、HellyHansen，其餘知名客戶還包含UnderArmour、ATHLETA、Alo、Fanatics等。

展望後市，竣邦-KY表示NIKE下單動能不變，至於男性瑜珈品牌VUORI、挪威百年戶外滑雪品牌HellyHansen等，訂單有明顯增溫跡象。