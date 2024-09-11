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輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

餐飲族群 營運吃香

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

暑假旺季挹注，餐飲股普遍表現亮眼，包括八方雲集（2753）、亞洲藏壽司、豆府8月營收皆創下歷史新高紀錄，築間則有歷史次高。另，包括王品、瓦城、漢來美食8月營收亦創下同期新高，市場看好，餐飲股第3季營運表現可期。

八方雲集公告8月營收6.91億，年增3.08%、月增0.42%，累計前八月營收52.2億元，年增8.57%。

亞洲藏壽司8月單月營收5.51億元，年增10.71%，是進軍台灣10年以來單月最高營收。公司表示，主要是日本人氣角色吉伊卡哇人氣扭蛋活動帶動營收，累計前八月營收36.30億，較去年同期33.89億元，年增7.10%，亦創同期新高。

豆府8月營收3.40億、年增22.94%，累計前八月營收23.67億元，年增14.64%。王品8月合併營收21.2億元，創同期新高，年增0.92%。其中，台灣事業群營收16.7億元，僅次於今年2月春假假期、為單月歷史次高，年增3.75%，王品表示，由於父親節與七夕周末帶動聚餐熱絡，帶動8月營收表現。瓦城8月營收5.76億元，年增10.68%，創下雙位數成長率的佳績；累計前八月營收達41.47億元，年成長6.25%，單月營收及累計營收再創歷年同期新高。

營收 王品

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