永豐餘8月營收年增9% 華紙年增10%
永豐餘集團旗下三公司昨（10）日公布8月營收，其中，永豐餘（1907）單月營收68.6億元，年增9.3%，創近17個月新高，累計今年前八月營收510.9億元，年增7.1%。
另外，華紙、永豐實同時公布8月營收，華紙單月營收17.7億元，年增10%，累計今年前八月營收141.4億元，年增3%。永豐實單月營收9.3億元，年增7.3%，累計今年前八月營收71.6億元，年增7.7%。
永豐餘表示，8月營收繳出佳績，主要受惠RFID電子標籤產能增加，以及工紙及漿紙需求升溫，旗下四大事業群營收均成長，帶動營運表現創下17個月新高。
工紙價格方面，永豐餘表示，第2季已看到觸底跡象，在越南、台灣方面終端售價都有所提升，而中國部分則因產能持續開出，總供給還在成長，對價格上造成影響，永豐餘將以調整最適生產能量，因應變化。
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