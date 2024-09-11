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聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

潤泰新8月營收年增79% 名軒年增70%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標建商8月營收昨（10）日出爐，其中潤泰新（9945）、名軒等在完工交屋認列下，單月營收大幅成長，潤泰新8月營收33.58億元，年增79.5%。潤泰新指出，主係建案交屋認列及子公司潤弘正於大量施工階段，以致本月營收較去年同期增加。

名軒8月營收7.83億元，年增70%；累計今年前八月營收67.09億元，年增657.5%。名軒指出，8月認收64戶，去年同期認收6戶；今年累計認收572戶，去年累計認收62戶，故兩期差異大。

冠德8月營收19.96億元，年增5.7%；累計今年前八月營收198.18億元，年增64.43%。冠德指出，今年累計營業收入較去年同期增加50%以上，主因係建設部門本期有101A心天匯等建案交屋入帳所致。

潤泰新 營收

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