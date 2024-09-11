華城8月營收躍升65% 站上高點

重電族群包括華城（1519）、士電、亞力8月營收昨（10）日同步出爐，其中，華城表現最佳，8月營收15.87億元，年增65.1%；累計前八月112.7億元，年增64.6%，單月、累計皆創同期新高。華城指出，主要是民營案依顧客交期認列。

士電8月營收25.3億元，年減10.7%；累計前八月營收232.2億元，年增5.7%；亞力8月營收約6億元，年減4.4%；累計今年前八月營收55.2億元，年增3.8%，儘管士電、亞力單月營收略有衰退，但累計仍創同期新高。亞力指出，單月略為減少主要是部分業主驗收進度略有延遲。

重電業者指出，目前在手訂單維持滿檔，不過因交貨時程，有時候會集中在單一月，所以營收會略有起伏，整體來看，市場需求充沛，營運仍然樂觀。

華城持續受惠美國推動基礎建設汰舊換新計畫，訂單滿檔，且為了因應需求亦積極擴廠中，值得注意的是，摩根士丹利（大摩）證券今年兩度評比華城。

大摩指出，美國變壓器市場持續供不應求，供應短缺的問題至少持續到2026年到2027年，給予「優於大盤」評等。

華城表示，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，且電力問題現在已成國安問題，而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為公司目前及未來三個主要成長動能。

至於台電強韌電網計畫，賴政府力拚強韌電網計畫能提前4年完成，亞力認為，目前10年的強韌電網計畫已執行2年，未來8年若要加速於4年內完成，則該計畫之年度資本支出可能要倍增，此部分對重電業者而言，未來幾年仍有很大的成長空間。

整體而言，亞力指出，重電需求仍下旺盛，下半年營運展望仍然審慎樂觀，且明年公司營運在半導體客戶海內外持續建廠、AI需求帶動IDC機房商機、太陽能及儲能、充電樁之推廣、軌道產業之汰舊換新及台電強韌電網計畫的帶動，營運可望持續成長。