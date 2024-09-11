中華車8月營收年減30% 和泰車年減9%

車市受傳統淡季影響，各車廠8月營收同步年減，中華車（2204）單月營收18.8億元，年減30.8%；和泰車207.3億元，年減9.3%，裕日車13.7億元，年減8.84%，汎德永業35.6億元，年減14.41%。

累計前八月部分，裕隆579.2億元，年增11.7%；中華車295億元，年增21.4%；和泰車1,860.6億元，年增0.41%，汎德永業為380.7億元，年增5.3%。

中華車指出，8月受民俗月影響，國產車廠照往例有產線暑休的規劃，以及政府國產車自製化政策影響，使得中華車8月合併營收呈現年月雙減。中華車支持政府政策，積極與產發署及協力廠商密切合作，目前已全力加速提升在地化比率，以盡快達成新政策的要求，減少車主的等待時間以及對股東的衝擊。

和泰車指出8月營收為同期次高，前八月累計合併營收1,860.66億元，較去年微幅增加0.41%，創同期歷史新高，新車配車減少影響營收，但和運營收增加2.92億元，主係長租保有台數增加，利息收入增加。

汎德永業表示，8月多數時間落在民俗月，新車銷售表現相較上月減少，預期9月BMW、Porsche品牌新車到港數量將更為樂觀。