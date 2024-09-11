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聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

美利達8月營收年增43% 巨大年增2%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車產業逐步回暖，美利達（9914）昨（10）日公告8月營收29.23億元，年增逾43%，前八月累計營收213.2億元，年增3.5%；巨大8月營收68.5億元，年增2.03%，累計前八月營收516.5億元，年減7.3%；桂盟單月營收4.5億元、年增13.4%，前八月的累計營收33.8億元，年增1.45%。

自行車大廠中，包括美利達、桂盟都在昨日舉行法說會，自行車產業最受關注的庫存問題一致認為獲得改善，產業在今年第2季到第3季之間落底。

美利達指出，隨著庫存水位降低，需求持續回升，供應鏈的供貨狀況已回到疫情前水準，自行車鏈條大廠桂盟也表示，自行車產業最差的時候已過，看起來是在第2季、第3季已落底。

產業經過一年半到兩年的整理，市場的庫存水位持續降低，隨著新的自行車生產量降低、需求增溫，庫存問題獲得改善。

巨大表示，8月集團營收受到代工客戶調整訂單影響小幅成長2%。自有品牌合併營收則因新車種持續熱銷有二位數成長；其中仍以捷安特中國內銷表現最為亮麗，自行車運動風氣持續蓬勃發展，帶動高級車強勁需求，8月中國大陸內銷營收較去年同期成長近四成。

營收 自行車

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