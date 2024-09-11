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水泥雙雄報喜 業績向上

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

水泥雙雄昨（10）日公布8月合併營收，與去年同期比都交出成長的表現，台泥（1101）8月合併營收達130.04億元，年增38.65%，累計今年前八月合併營收約922.7億元，年增27.8%。

亞泥8月合併營收67.3億元，月增0.2%、年增4.1%，年月雙增，營收逆勢續揚，累計今年前八月合併營收489.4億元，年減8.6%。

除了台泥、亞泥之外，嘉泥8月合併營收2.67億元，年增11.9%；環泥8月合併營收6.52億元，年增5.73%，與去年同期比都交出好成績；幸福水泥8月合併營收3.82億元，年減11.2%。

台泥表示，8月營收成長動能仍持續受惠今年3月併入葡萄牙Cimpor和土耳其OYAK，截至今年8月為止已為台泥貢獻約300億營收。

台泥指出，中國大陸水泥市場供過於求，使營收減少，但台灣水泥市場營收仍較去年同期成長；另外，台泥所屬和平電力受接連地震及颱風影響，修復及停止運轉天數增加進而影響第2季營收，但7月起供電已經恢復正常。其他事業體方面，台泥旗下台泥綠能、台泥儲能營收都較去年同期成長；台泥所屬達和航運也受惠於船運量提升，對8月營收有所貢獻。

亞泥表示，數據顯示，儘管面臨市場諸多挑戰，亞泥憑藉穩健的經營策略和靈活的市場應對措施，營收呈現多項亮點。

亞泥2024年8月營收67.34億元，較上個月成長0.2%，展現出在市場波動中仍能保持穩定成長的韌性。值得關注的是，亞泥在大陸市場表現，不畏大環境的艱困局勢，水泥銷量與營收皆有成長。

比起去年同期，亞泥2024年8月營收，也同樣呈現4.1%的成長態勢，台灣方面，子公司亞東預拌、嘉惠電力發電度數增長，遠龍不鏽鋼銷量上升，都為亞泥作出貢獻。

亞泥表示，面對未來，亞泥將持續以靈活的策略面對市場變化，並強化在各地的布局，展現強勁成長潛力，為股東和客戶創造更豐厚的投資價值。

亞泥 台泥 營收

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