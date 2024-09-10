自行車雙雄8月營收 巨大年增2%、美利達年增43%

自行車雙雄巨大今天公布8月合併營收新台幣68.56億元，年增2%，1至8月累計營收516.58億元，年減7.4%。美利達8月合併營收29.22億元，年增43%，1至8月累計營收213.19億元，年增3.5%。

巨大說明，受到代工客戶調整訂單影響，8月集團營收小幅成長2%。

巨大表示，自有品牌合併營收因新車種持續熱銷有2位數成長，其中仍以捷安特中國內銷表現最為亮麗，自行車運動風氣蓬勃發展，帶動高級車強勁需求，8月中國內銷營收較去年同期成長近4成。

美利達統計，8月合併銷售15萬4782台，年增40%。1至8月累計營收213.19億元，年增3.5%。

美利達指出，今年1至7月合併營收仍較去年同期衰退，但1至8月合併營收已較去年同期成長，清庫存已近尾聲，通勤車仍有庫存，但其他車種甚至出現缺貨。

另外，美利達中國市場8月營收雖不像先前倍數成長，仍較去年同期成長62%。